Какие книжные хиты 2019 года стоит почитать: советы от алтайского филолога

Сергей Мансков, руководитель Института массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ, на открытой лекции «Круг чтения» рассказал о лучших книгах 2019 года и высказал свое мнение по поводу тенденций современной литературы.

- Последние 10 лет люди любят читать книги без художественной подоплеки и истории: как перестать беспокоиться и начать жить, заработать первый миллион за 2 дня, завоевать мужчину мечты и стать знаменитым,- говорит Мансков.

Главные тенденции последних пяти лет

Эксперт прокомментировал произведения, победившие на литературных премиях «Большая книга» («Обитель» Захара Прилепина, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича) выявил тенденции, которые заметил в современных литературных хитах:

- Складывалось впечатление, что общественное сознание неспокойно – мы оглядываемся в прошлое, чрезмерно думаем о лагерях, тюрьмах.

Чем отличаются литературные бестселлеры 2019 года

В этом же году, по мнению филолога, лауреаты отличаются. Мансков обозначил несколько основных тенденций самых свежих бестселлеров:

1. Авторы часто передают основные мысли от имени животного или мистического существа, например, в «Калечиной-Малечиной» Евгении Некрасовой через кикимору, в «Днях Савелия» Григория Служителя главный герой - кот.

2. Место действий в произведениях – вне России. Русскоязычные герои осваивают мир, быть может, своя страна стала не так интересна? «Дождь в Париже» Романа Сенчина, «Брисбен» Евгения Водолазкина – о событиях на Майдане, «Жизнь А. Г.» Вячеслава Ставецкого разворачивается в Испании.

3. По форме современные произведения все чаще имеют черты так называемого «мутирующего постмодерна». Хватит с нас реализма, будто говорят авторы, нам всем нужно какое-то чудо. В книге «Все, способные дышать дыхание» Линора Горалика после загадочной катастрофы животные обретают речь, или появляется все та же кикимора в жизни обыкновенной девочки в «Калечиной-Малечиной» Евгении Некрасовой.

Топ-3 книг к прочтению от Манскова

1. Сергей Самсонов «Держаться за землю»

- Это книга – удар в нос общественности, эта эпопея практически равна шолоховскому «Тихому Дону», - говорит Мансков.

2. Елена Клишина «Звездономика и планетология» (алтайская писательница)

3. Николай Ядринцев «Сибирь как колония».

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