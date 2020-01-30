Стеллажи до потолка и мягкая зона: библиотека имени Шишкова стала модной

Краевая библиотека им. Шишкова 29 января открыла обновленный третий этаж. 760 «квадратов» переживали глобальную трансформацию почти пять месяцев. Изменились не только дизайн, но и «начинка».

- Все, что раньше краеведы вынужденно хранили «под спудом» (можно сказать, в забвении, не посещаемом месте, - прим. ред.), а это фонд в 3 тысячи экземпляров, теперь представлено в открытом доступе. Поэтому читателям стало гораздо проще: можно посмотреть сразу все и потом сконцентрироваться на определенных книгах, - говорят сотрудники Шишковки.

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

В библиотеке появились рабочие места для индивидуальной и групповой работы, пространство для небольших мероприятий – круглых столов и так далее. В холле размещены два мозаичных панно, созданные по эскизам мастера-художника по камню Алексея Дорохова.

А в новом выставочном зале уже полным ходом идет подготовка к фестивалю книги «Издано на Алтае». На стеллажах расположилось более 800 изданий. Кстати, этот зал, хоть и кажется меньше прежнего, сейчас вмещает почти на 300 изданий больше (тысячу).

Центральный зал, на пути из левого крыла здания в правое, нынче исполняет функцию главной площадки. Ранее он был рассчитан максимум на 90 человек, а сейчас – на 300. Особенно внимание привлекают стильные колонны - со смайликами и буквами.

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

- Интерьер наполнен светом и мобильными решениями для любого события: конференции, мастер-класса или концерта. Он «раздвигается» и «собирается», оснащен профессиональным звуковым оборудованием, мобильной сценой, интерактивной тумбой, проекторами, - рассказали в библиотеке.

Здесь, кстати, Денис Октябрь представил выставку «Свет и Воздух», которая будет работать до 31 марта.

Денис Октябрь и его выставкаФото: Олег УКЛАДОВ

В зале общественных наук - стеллажи в потолок с 30 тысячами книг - и все в открытом доступе. Достать книгу с верхней полки можно с помощью специальной стремянки. Здесь же рабочие места с разной высотой и мягкая зона.

Плюс ко всему в Шишковке появилась собственная студия звукозаписи. И на открытии посетители могли прочесть и записать там стихи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/757768" frameborder="0"></iframe> Татьяна Ильюченко читает стих в студии звкуозаписи.Видео Олега Укладова

Что говорили на открытии гости

Депутат АКЗС Татьяна Ильюченко наградила «Шишковку» титулом законодателя моды в библиотечной сфере и пожелала другим библиотекам брать с нее пример.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова призналась, что с «трудом выходит из обморока». По ее мнению, получилось все прекрасно.

Министр Алтайского края Елена БезруковаФото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич рассказала, что она по профессии библиотекарь, и порадовалась тем возможностям, какие есть теперь у читателей и сотрудников.

Справка

Преобразование библиотеки начались в 2016 году. За эти годы полностью модернизировали холл первого этажа, сделали доступным посещение для людей с инвалидностью, установили современное оборудование для читателей, обработки книг. После многолетнего отсутствия в библиотеке снова начало работать кафе.

После обновления третьего этажа осенью 2020 года приступят к модернизации второго.

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Писатель и журналист Сергей ТепляковФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Главный редактор СМГ Андрей НиктинФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие 3 этажа библиотеки им. ШишковаФото: Олег УКЛАДОВ