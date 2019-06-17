В Алтайском крае только один выпускник сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-17T08:07:39+03:00

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Только один выпускник Алтайского края сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Это – 11-классник барнаульской школы №125 с углубленным изучением отдельных предметов.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, всего ЕГЭ по истории сдавали более 2,3 тысячи человек, но лучший результат получил только один.

По профильной математике максимальное количество баллов получили сразу два выпускника из Алтайского края: Михаил Зятьков из лицея №124 и Полина Киселева из гимназии №42 Барнаула.

А вот по химии отличились девять человек. Максимальный балл получили выпускники Кытмановской школы №1, школы №3 Бийска, лицеев №24 и №6 Рубцовска, лицея №17 Славгорода, а также гимназии №42, школы №107 и гимназии №40 Барнаула. В 2018 году по предмету была написана только одна работа на 100 баллов, а в 2017 - три.

Не позднее 20 июня будут также объявлены результаты по русскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU