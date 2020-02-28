29 февраля 2020: что можно, а что нельзя делать в эту редкую дату

29 февраля бывает раз в четыре года, и этот день издавна считается особенным. На что в эту дату нужно обратить внимание, а от чего стоит отказаться, «Комсомолке» рассказали барнаульские эксперты.

Много лет назад у восточных славян 29 февраля считался очень плохим днем. Доходило до того, что в эту дату люди даже боялись выходить из дома и всячески избегали неприятностей.

- Раньше этот день считался плохим - это был Касьянов день. Касьян - не очень хороший персонаж, поэтому и день был тоже нехорошим, впрочем, как и весь високосный год. И в русской традиционной культуре этот день считался не приносящим больших радостей. 29 февраля люди старались меньше активничать, были очень настороженными, - рассказывает старший научный сотрудник сектора русской традиционной культуры ГХМАК Альбина Богочанова.

А вот в наше время эти суеверия не работают. По мнению барнаульского астролога, этот день является порталом во Вселенную, и в ней уж точно нет ничего плохого.

- Этот день хорош для осознаний, переосмысления событий, завершения незаконченных дел. Проанализируйте поступающую информацию, контакты с людьми, встреча с ними в этот день не случайна, постарайтесь понять, какие уроки они несут, о чем Вселенная предупреждает. А все начинания и решительные действия оставьте на последующие весенние дни. 29 февраля 2020 года Луна пройдёт по знаку Тельца, даруя тёплые отношения и домашний комфорт, можно запланировать семейный досуг, благоприятны встречи с друзьями, а Меркурий с Ураном даруют возможность увидеть старые проблемы под новым углом, - утверждает астролог из Барнаула Вера Топчеева.

Похожего прогноза на 29 февраля придерживается и нумеролог Вячеслав Класин. По его подсчетам конечной цифра, которая выходит при сложении всех чисел в дате – 8. А это, между прочим, самая магическая цифра матрицы. Она напрямую связана с эзотерикой.

- В этот день человеку очень важно что-то делать. Любые действия приведут к успеху, если будет понимание зачем. В этот день также всем сильно захочется наполниться от всего. 29 февраля 2020 года я бы рекомендовал задать вопросы себе, разобраться с мыслями. И этот день необходимо заранее спланировать. Будет полезно побыть одному, поразмыслить над многим. Записать какие-то планы и идеи, - заключил барнаульский нумеролог Вячеслав Класин.

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