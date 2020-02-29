2020-02-29T16:30:35+03:00
Спорт

Сергей Шубенков рассказал о жутких временах и белом флаге

Для спортсмена нет оснований, из-за которых он отказался бы соревноваться - даже не имея за спиной флага и гимна [видео]
Анна СЕМИНА
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Сергей ШубенковСергей Шубенков
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Барнаульский барьерист Сергей Шубенков стал героем проекта Агитпроп «По-живому» и рассказал о том, что творился в легкой атлетике.

По словам Шубенкова, проблемы существуют не только в масштабах планеты, о чем знают все, но и внутри страны, а если точнее, во Всероссийской федерации легкой атлетике.

Белый флаг vs Красный флаг? Сергей Шубенков об эволюции взглядов // По-живому.Автор: Агитпроп

- Они начались еще в 2015 году, когда в ноябре объявили об исключении ВФЛА из Международной легкоатлетической федерации. По сути это закрыло нам дорогу на международные турниры. Все случилось не просто так и даже у этой ситуации есть своя предыстория. Это надо рассматривать с большом контексте, ведь там замешано очень много действующих лиц, - говорит Шубенков.

А началось все с допинговых скандалов, которые развязал Григорий Родченков. Личная претензия барьериста в этом контексте – надо во всем разбираться предметно и нельзя грести всех под одну гребенку. Из-за этих скандалов он уже пропустил Олимпийские игры 2016 года и проблемы есть до сих пор.

- Ситуацию пытаются раскачивать, но именно в легкой атлетике кризис не прекращается до сих пор. Сейчас руководство РУСАДА решило обвинение ВАДА в махинациях с лабораторией не принимать, и вынести этот спор на рассмотрение в CAS. Это делается для того, чтобы у российских спортсменов была возможность соревноваться в Токио под российским флагом и с возможностью исполнять гимн на пьедестале. Пока теоретически такая возможность еще есть. В случае с легкоатлетами, нам такое уже «не светит», - с горечью признается барьерист.

Несмотря на то, что главной целью спортсмена всегда оставалось одно-единственное желание – быть в «строю» и заниматься любимым делом, добиться правды за себя и за товарища не получается до сих пор. 2016-й год легкоатлеты могут спокойно записывать в минус. В 2017-м после долгих разбирательств Сергей Шубенков все же смог отвоевать себе право выступать, правда, под нейтральным флагом. Ощущения в тот момент, признается он, были жуткие.

- Еще эта ситуация вызывала нездоровый интерес у медиа. Запросов на интервью было колоссальное количество. На чемпионате мира в Лондоне в микст-зоне вопросов кроме как выступления без флага не задавали вообще. Более или менее спокойно стало только в 2018 году, - говорит барнаулец.

Долгие месяцы унижения были пережиты, хоть и не без труда. Радовал тот факт, что не только международная федерация легкой атлетики проводит соревнования, но и другие организации, а они ничего против русских не имеют.

Если же говорить о спорте в целом, то по мнению Шубенкова, у него будущее, несомненно, есть.

- За спорт можно быть спокойным. Спорт и соревнования – это неотъемлемая черта человеческой натуры. Людям свойственно соревноваться, «рубиться» во что-нибудь и иногда доводить это до крайней степени, а где она есть, там и будут появляться профессиональные спортсмены. Профессиональный спорт, спорт высших достижений, как бы то ни было, нашему государству нужен и мы это видим. При этом высокая пирамида не может опираться на маленькое основание. База должна быть. Сейчас она худо-бедно, со крипом, но существует, - размышляет спортсмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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