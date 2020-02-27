Сколько зарабатывают алтайские полицейские

Врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров во время пресс-конференции рассказал, сколько получают алтайские полицейские.

Пресс-конференция с Александром МайдоровымФото: предоставлено пресс-службой

Так, самая маленькая зарплата сегодня у ППСников - 37 738 рублей. Далее по списку - следователь – 47 239 рублей. Чуть выше расположился инспектор ДПС с 48 829 рублей. Немного дороже оценили труд дознавателя и участкового уполномоченного – 49 713 рублей. Больше 50 тысяч получают офицеры ППС – 51 544 рубля и оперуполномоченные – 52 572 рубля.

Сколько получает главный полицейский

Пока что деклараций о доходах и имуществе за 2019 год нет в общественном доступе. Данные о зарплатах главных полицейских должны быть опубликованы в апреле. Мы решили посмотреть сведения за 2018 год.

Глава регионального ГУ МВД России Андрей Подолян заработал 2,156 млн рублей, это примерно на 300 тыс. больше, чем за 2017 год (тогда он служил в Волгограде на должности заместителя начальника ГУ МВД.) – сумма его дохода составила 1,807 млн рублей. Для сравнения – заработок экс-главы МВД по Алтайскому краю Олега Торубарова за 2018 (после переезда в Крым) в 10 раз больше, чем у Андрея Подоляна - 22,243 млн рублей. Однако и до того, как перебраться на юга, он получил немало - 9,963 млн рублей (данные за 2017 год).

Еще один интересный факт - заместители Андрея Подоляна получают почти столько же, а иногда даже больше главного полицейского. Так, начальник Главного следственного управления МВД России по Алтайскому краю Ольга Кузнецова за 2018 год заработала 1,821 млн. рублей.

Самым богатым полицейским года на Алтае стал начальник полиции Александр Лаас. В 2018 году его доход составил - 2,4 млн рублей.

Из чего состоит зарплата полицейских

Основную часть «кошелька» полицейских составляет оклад и надбавка за звание. Оклад зависит от должности, местности (сельская или городская) и уровня загрузки участка (много вызовов в спальных районах). На окончательную сумму дохода влияет также выслуга лет и особые условия работы (угроза здоровью, ненормированный график, регулярная работа с информацией, составляющей государственную тайну). Дополнительные надбавки причитаются и тем, кто получил какую-либо государственную награду. Их размер тоже зависит от отделения полиции. Например, надбавка участковых будет больше на треть, чем у работников ГИБДД.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю не смогли точно ответить на вопрос о минимальной и максимальной оплате труда сотрудников «среднего звена», так как учитывается большое количество факторов.

Однако неизменно одно – ежегодная индексация зарплат. Например, в 2019 году платить алтайским полицейским стали больше на 4,3 %. А в октябре этого года правоохранителям поднимут зарплату на 3,8%.

Зарплата хорошая, а кадров не хватает

Также на пресс-конференции врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров отметил, что сейчас в полиции Барнаула открыты 132 вакансии, это примерно 5% от штата. В основном, требуются полицейские «в поля» - участковые, следователи, сотрудники ППС.

Для того, чтобы отбор полицейских шел активнее, были снижены требования к кандидатам. Так, служба в армии теперь не является обязательным условием для будущих полицейских. Та же ситуация с наличием высшего образования - на некоторых должностях (участковый), достаточно будет закончить колледж или техникум.

Однако что-то остается неизменным, например, будущие полицейские должны быть гражданами РФ. Перед тем, как нести службу, им нужно пройти врачебную комиссию.

Присяга полицейскихФото: Олег УКЛАДОВ

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