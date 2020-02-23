«Служили и служим». Главный алтайский полицейский рассказал об армейской жизни

Целую неделю до 23 февраля российские полицейские и сотрудники МЧС делились в соцсетях воспоминаниями о службе в рядах вооруженных сил, сопровождая свои армейские истории архивными фотографиями. Своими воспоминаниями о службе в армии поделился и начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян:

— Я проходил службу в ВДВ, служил командиром отделения разведки частей спецназа. Для меня, молодого мальчишки, это были легендарные войска. Готовился заранее, поэтому с 16 лет пошел в парашютный клуб ДОСААФ в Рубцовске. Первые прыжки совершил еще до службы. Конечно, этот опыт и подготовка пригодились и в армии. А случаи были разные. Как-то на учениях приземлился в оросительный канал, сдал парашют — и сразу выполнять боевые задачи.

За время службы главный алтайский полицейский совершил 25 прыжков. По словам Андрея Подоляна, служба дала ему закалку, научила добиваться поставленных целей, работать в команде и подарила чувство надежного плеча товарища. «Этот опыт помогает мне в профессии», — признался генерал-лейтенант.

Во флешмобе приняли участи и некоторые сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю. Так, главный специалист отдела организационно-штатной работы Константин Бабковский служил командиром отделения надводных кораблей на Тихоокеанском флоте (остров Русский).

mchs_altkray Константин Бабковский, главный специалист отдела организационно-штатной работы и учета численности Управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Главный специалист отдела по вопросам противодействия коррупции управления оперативного реагирования Вячеслав Дерябин в 1990-1992 годах служил в РВСН в городе Свободный-20 (Амурская область).

mchs_altkray Вячеслав Дерябин, отдела по вопросам противодействия коррупции управления оперативного реагирования.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю по государственной противопожарной службе Николай Шнайдер в 1994 году был курсантом первого курса Екатеринбургского пожарно-технического училища.

mchs_altkray Николай Шнайдер, полковник внутренней службы, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (по государственной противопожарной службе).

А начальник управления информационных технологий и связи, полковник Евгений Колобов учился в филиале Санкт-Петербургского военного университета связи в Кемерове.

mchs_altkray Евгений Колобов, полковник внутренней службы, начальник управления информационных технологий и связи (начальник связи) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

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