Рецепты блинов от бабушки: на молоке, кефире, майонезе, пиве и дрожжах

Антонида Сарманова из Камня-на-Оби всю свою жизнь готовит. В 16 лет вышла замуж, в 17 - родила, в 57 - стала бабушкой. Как и положено любой бабушке, она часто балует своих внуков вкусной выпечкой и блинчиками. На кухне ей нет равных.

Когда наступает Масленичная неделя, в доме женщины постоянно витает аромат блинов. 74-летняя Антонида Васильевна знает, из-за чего блины могут порваться, как испечь их ажурными и справиться с пригоранием.

- Блины – это полет фантазии, можно что угодно добавить в тесто, главное, знать, для чего добавлять и продукты сочетать, - добавляет хозяйка.

Антонида Васильевна знает множество рецептов блиновФото: из личного архива героя(ев) публикации

Пенсионерка поделилась с «Комсомолкой» рецептами блинов на Масленицу.

Традиционные блины: на молоке

Понадобится:

0,5 л молока

200 г муки

1-3 яйца

1-2 ст. л. подсолнечного масла

1 щепотка соли

1 ч.л. сахара

Разбиваем яйца, добавляем соль и сахар по вкусу. Слегка взбиваем венчиком. Добавляем часть молока, муку, помешивая. Добиваемся однородной массы и вливаем оставшееся молоко, наблюдая при этом за консистенцией. Можно добавить масло, чтобы постоянно не смазывать сковороду.

Блины на воде

Понадобится:

1 ст. воды

1 ст. муки

1 ст. л. подсолнечного масла

1 яйцо

1 щепотка соли

1 ст. л. сахара

Смешиваем яйца, соль и сахар, просеиваем муку. Взбиваем, при этом подливая воду. Следим за отсутствием комочков. Добавляем столовую ложку масла. Разогреваем сковороду – печем!

Блины на дрожжах

Понадобится:

0,5 л молока

2 яйца

750 г муки

11 г дрожжи

1-2 ст.л. сахара

1 щепотка соли

0,5 л воды

2-3 ст. л. подсолнечного масла

Молоко прогреваем, но не кипятим. Сухие дрожжи соединяем с просеянной мукой (на упаковке дрожжей обычно написано, как их разводить). Разведенные дрожжи всыпаем в молоко, перемешиваем и оставляем немного постоять. В кипяток вливаем тесто (молоко + дрожжи с мукой + яйца, сахар и соль), тщательно мешаем, не оставляя комочки. Добавляем масло. На горячую сковороду выливаем тесто, жарим блины с двух сторон.

Блины на кефире

Понадобится:

1 ст. кефира

0,5 ст. воды

1 ст. муки

1 яйцо

1 ст.л. сахара

1 щепотка соли

1/5 ч.л. соды

1 ст. л. подсолнечного масла

В подогретый кефир и теплую воду добавляем яйцо, сахар и соль. В однородную массу всыпаем муку, перемешанное тесто оставляем на 5 минут. Добавляем растительное масло.

Блины на майонезе

Понадобится:

150 мл воды

2 яйца

4-5 ст.л. муки

2 ст. л. майонеза

1 ст.л. масла

2 щепотки соли

В майонез вбиваем яйца, вливаем теплую воду, всыпаем соль. Взбиваем примерно минуту и добавляем муку, взбиваем, чтобы избежать комочков. После того, как вливаем масло, оставляем тесто минут на 15-20, и только потом выпекаем из него блины. Если такое тесто не настоится, блины будут рваться.

Блины на пиве и молоке

Понадобится:

1 ст. молока

1 ст. пива

2 яйца

160 г муки

1 щепотка соли

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1 ч.л. сахара

Соединяем яйца с солью и сахаром. Сахара должно быть немного! Вбиваем до однородной массы, тонкой струей вливаем молоко. Просеиваем муку, добавляем половину, следим за отсутствием комочков, добавляем остальную муку. Последним вливаем светлое пиво. Тщательно взбиваем. Тесто готово.

Лайфхаки по выпечке блинов от бабушки Антониды

- Традиционные блины на молоке получаются гладкими или, как еще говорят, лысыми.

- Чем больше яиц в тесте, тем блины суше, но зато легче снимаются со сковороды.

- Для разбавления теста используйте горячую воду. Правда, нужно дождаться, когда пар сойдет с кипятка, и потом тонкой струйкой до нужной консистенции. Вместо воды можно добавить подогретую молочную сыворотку или минералку, так блины будут еще ажурнее.

- На кефире блины получаются толще, на молоке – тоньше. Чем гуще консистенция, тем толще блины. Также толщина зависит от того, сколько теста наливаешь на сковородку.

- С дрожжами блины кислее обычных.

- Вода добавляет блинчикам ребристости, появляется рисунок. Чтобы были дырочки в блинах и рисунки на них, сковороду постоянно мажем маслом или салом.

- Нужно помнить, что многое зависит от выбора сковороды. Если нет специальной блинной, можно подготовить обычную. Протираем ее солью, накаляем, снимаем первый блин (который не случайно комом), потом получаем хорошие блины, которые не липнут.

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