Лазерная коррекция зрения — современная процедура, которая:

- Избавит вас от близорукости до -12D, дальнозоркости до +6D, астигматизма от -4D до +4D

- Длится 15 минут

- Проходит без боли (с обезболивающими каплями).

Если от 100% зрения вас отделяет только цена процедуры, то сегодня мы подскажем 3 способа сэкономить.

Три акции на лазерную коррекцию зрения в Барнауле, которым можно верить.

Снизить цену лазерной коррекции зрения в Интервзгляде вам помогут:

1. Пакет Все включено. Вы получаете по фиксированной стоимости

- Диагностику на 7 современных высокоточных бесконтактных аппаратах. Она покажет, разрешена ли вам процедура, метод ее проведения, каким будет ваше зрение после

- 4 консультации доктора: первичная; за день до процедуры; в день коррекции; через день после

- Саму процедуру

- Глазные капли, при необходимости - дополнительные лекарственные средства

- Контрольные осмотры в течение месяца.

Ваша выгода — 4020 руб. (цена диагностики, консультаций и капель). Итоговая цена лазерной коррекции зрения в пакете Все включено зависит от выбранного метода лазерной коррекции зрения и составит от 22 500 руб. за 1 глаз.

2. Скидка 3000 руб. на лазерную коррекцию зрения в Барнауле. Бонус доступен каждому, кто пройдет небольшой тест на нашем сайте барнаул.интервзгляд.рф.

3. Рассрочка на лазерную коррекцию зрения. Позволит решиться на процедуру здесь и сейчас. Цена лазерной коррекции зрения становится доступнее:

- 50% от стоимости оплачивается сразу. Остальные 50% — в течение 6 месяцев

- Без процентов, переплат и скрытых комиссий

- Без банков и других посредников. Договор заключается напрямую с клиникой.

Как сэкономить на лазерной коррекции зрения в Барнауле? 3 простых способа. Фото: Интервзгляд.

Что еще волнует барнаульцев, кроме цены лазерной коррекции зрения?

Цена лазерной коррекции зрения — это важно. Но, как показывает наш многолетний опыт, вас волнуют и другие вопросы. Мы собрали самые популярные.

На них ответит главный врач Интервзгляда — Лаптева Татьяна Сергеевна.

В каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения?

От 18 и до 40 лет. После 40 все индивидуально. Решение принимает доктор после диагностики.

Что, если маленький минус?

Процедуру можно сделать даже при зрении -1, если оно держится на одном уровне не менее полугода и доставляет вам дискомфорт.

Как долго длится процедура?

В день процедуры вы проведете в клинике около часа. В процедурном кабинете — 15 минут. Воздействие лазера — несколько десятков секунд.

Сколько времени занимает восстановление?

Зависит от метода коррекции зрения. Если коррекция проведена методом Topo-LASIK, то период восстановления займет до 7 дней, если методом Topo-FEMTO-LASIK, то период восстановления займет от 2-х дней.

Какие ограничения после лазерной коррекции зрения?

- Компьютер: в щадящем режиме до 2-х недель

- Вождение: на срок до 7 дней, пока не почувствуете уверенное зрение

- Спорт: от месяца до двух

- Бассейн и поездки в жаркие страны: от 2 недель до 2 месяцев, в зависимости от метода коррекции

Можно ли рожать после процедуры?

Да, можно. Лазерная коррекция зрения не является противопоказанием к естественному родоразрешению. Однако, мы рекомендуем планировать беременность не ранее, чем через 6 мес. после проведенной лазерной коррекции зрения.

Правда ли, что зрение снова может упасть?

Да, если близорукость продолжает прогрессировать. Поэтому мы не проводим процедуру, если зрение нестабильно в последние полгода. Мы выявим это на диагностике и отложим коррекцию на какое-то время.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Загляните в наш инстаграмм instagram.com/ivz_barnaul/. Там вы найдете много полезной информации:

1. Отзывы барнаульцев

2. От чего еще зависит цена лазерной коррекции зрения

3. Неочевидные факты о процедуре.

Например, почему важно, чтобы от диагностики до восстановления вас вел один доктор. Не все клиники могут позволить себе штатного офтальмохирурга. Бывает, специалист приезжает из другого города, на день. Вы даже не сможете задать ему вопросы через день после лазерной коррекции зрения.

Наши доктора живут в Барнауле и принимают только в Интервзгляде.

Приходите в Интервзгляд за честной ценой на лазерную коррекцию зрения. И, конечно, за идеальным зрением! Не знаете, с чего начать? Позвоните по тел. 8(3852) 22-28-53 и получите консультацию специалистов.

Как сэкономить на лазерной коррекции зрения в Барнауле? 3 простых способа. Фото: Интервзгляд.

г. Барнаул, проспект Ленина, 147В

Центр современной офтальмологии Интервзгляд

Тел.: 8(3852) 22-28-53

Режим работы: Пн-Пт 9:00 — 18:00, Сб 9:00 — 15:00, Вс выходной

Сайт барнаул.интервзгляд.рф

Инстаграм instagram.com/ivz_barnaul/

ВКонтакте https://vk.com/topic-54371091_39600962?offset=0

Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. 18+

На правах рекламы.