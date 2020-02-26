Барнаулец продает часы за 100 млн рублей

«То ли весеннее обострение, то ли пошутить так решил», - говорит владелец барнаульского антикварного магазина Сергей Москвин в ответ на мой вопрос о часах за 100 млн. рублей. Именно во столько оценил выставленные на продажу на Аvito итальянские «ходики» житель Барнаула. Кстати, хозяин уникальных часов пожелал остаться анонимным…

«Это очень редкие часы, были куплены в 1992 году в Италии в Риме. Достались они мне по наследству, состояние у них отличное, выглядят, почти как новые», - рассказал владелец дорогущих «котлов».

Часики барнаульца Фото: avito.ru

Объявление появилось 24 февраля. За это время, по словам продавца, ему уже позвонили из Москвы и Дагестана. Пока только приспрашиваются, однако мужчина не исключает, что в скором времени любители коллекционных моделей могут приехать на оценку.

Покопавшись в интернете, сразу и не отыскать таких часов. Закрадываются мысли, что они на самом деле какие-то уникальные. Для интереса решил позвонить и проконсультироваться мастеру-часовщику:

«Никогда таких часов не видал, да и про марку ничего не слышал», - сказал он.

Звоним знакомому антикварщику, который точно знает, могут ли часы в принципе столько стоить.

«100 миллионов - это просто нереально, невозможно. Я уже 22 года в антикварном бизнесе, и ни разу таких дорогих часов не видел. Бывало всякое, есть и любители поживиться, и сумасшедшие, которые верят в ценность своих вещей, но такого точно не было», - рассказал владелец барнаульской антикварной лавки «Русская Старина» Сергей Москвин.

Он припоминает, что недавно один мужчина предлагал ему отличные золотые карманные часы за 2 млн рублей. По словам продавца, они почти не работали, но при этом механизм был в прекрасном состоянии. Но даже такую модель 19 века антикварщик купил бы всего за 40 тысяч рублей. Кстати, за всю свою коллекционную «карьеру» самые дорогие часы, которые покупал Сергей Москвин, стоили 150-180 тысяч рублей.

Прошарив форумы любителей часов и аукционные площадки, становится ясно, что миллионные часы – вымысел барнаульца.

Часы на портале flippity

Похожие и почти такие же можно найти на площадке Ebay за 100-150 евро, а это около 12 тысяч «деревянных». Как говорится – увы и ах. Но недаром известная русская пословица гласит: на базаре два дурака - один продает, другой покупает…

Часы в интернетеФото: скриншот с сайта ebay.com

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