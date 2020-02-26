«Начнем с самых пыльных». В Барнауле обновят уличные часы

Очищать пыль и подкрашивать стрелки на главных городских часах начнут ближе к теплым дням. Об этом сообщил «Комсомолке» Алексей Юдаков, директор фирмы «Русский сервис».

Сегодня фирма, выигравшая в аукционе годовое обслуживание городских часов, подписывает контракт на эту тему. В задачах - не только обновление, но и обслуживание часов, которые отсчитывают время в четырех местах:

- «Под шпилем» (на пр. Ленина, 82),

- у вокзала (Строителей, 22),

- в здании на ул. Союза Республик, 40,

- на пересечении улиц Малахова и Г. Исакова.

Цена вопроса - 399,9 тысяч рублей. Подрядчик будет обязан покрасить масляной краской четыре циферблата, перед этим очистив их от старой краски, залить электрооборудование трансмиссионным маслом, очистить механизмы от грязи и пыли, проверить радиоэлементы на наличие дефектов и контактные соединения, а также точность хода. При этом работу часов нужно проверять ежедневно и фиксировать на фото.

По словам Алексея Юдакова, в прошлом году фирма занималась обслуживанием легендарных часов «Под шпилем».

- Меняли смазочное масло по регламентам, подводили электричество, подновляли лакокрасочное покрытие. Жалоб не было, - рассказал Юдаков.

Нынче, по словам директора фирмы, после подписания контракта начнут работу с самых сложных и запущенных механизмов.

– Перед этим, конечно, сделаем оценку состояния всех городских часов, - отмечают новые смотрители городских часов.

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