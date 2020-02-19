Время пострелять: в Барнауле покажут стволы ценой в несколько миллионов

Чтобы привезти выставку уникальных «пушек» XVIII – XX веков из «города-пряника», Барнаул встал в очередь еще в 2019 году. И вот, с 21 февраля выставку «Слава Российского оружия» можно увидеть в краеведческом музее Алтайского края.

Холодное и «погорячее»

Для экспозиции в Алтайский край привезли семь контейнеров с образцами стрелкового и холодного оружия из Тулы.

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

«Выставка «Слава Российского оружия» - это 54 музейных предмета, около 10 макетов оружия. Представлен почти полный спектр короткоствольного и длинноствольного оружия, который носили российские войска в имперский период и до конца Великой Отечественной войны», - рассказывает начальник отдела экспозиционно-выставочной деятельности Тульского музея оружия Валентин Костиков.

Безопасность превыше всего

В экспозиции можно увидеть палаши, сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды, штуцеры, мушкетоны, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы и другие уникальные экспонаты.

Некоторых «пушек» осталось всего несколько десятков. Один из таких мушкетонов был изготовлен в 1788 году.

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

«Это очень большая редкость - они есть только в музеях. Оружие той эпохи либо терялось в ходе боевых действий, либо отправлялось на переплавку», - поделился Валентин Костиков.

Кстати, один такой мушкетон по разным оценкам может стоить от 2,5 до 3,5 млн рублей, а мушкеты – по 1,5 млн рублей. Что примечательно, это не складские экспонаты. Российские военные стреляли из этого оружия в сражениях Русско-турецких войн, Отечественной войны 1812 года, а также Первой мировой войны.

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

«В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне выставка начинается с Барнаула. Она значима для всех жителей - наши солдаты участвовали в Отечественной войне, в Первой мировой, мы предполагаем, что они шли в бой именно с тем оружием, которое можно увидеть на выставке», - рассказала директор краеведческого музея Наталья Вакалова.

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

Выставка колесит по всей стране с 2016 года. Музейные экспонаты охраняются по максимуму. Оружие упаковывается по-особому, перевозится специальной транспортной компанией, а стерегут его обученные вооруженные охранники.

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

В барнаульском музее для сохранения эксклюзивных «пушек» даже пришлось «подтянуть» систему безопасности. При поддержке краевого правительства и минкультуры были куплены специальные витрины и усовершенствована система сигнализации.

Из истории

Кстати, привезенная в Барнаул экспозиция - это только часть коллекции, которая собирается в Туле с 1724 года. На сегодняшний день «Тульский государственный музей оружия» выставляет самую большую оружейную коллекцию в мире. В нем хранится экспериментальное оружие авторского производства. Также представлены экспонаты из других стран.

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

«Что касается нашей коллекции, в ней есть самое современное вооружение специального назначения и новейшие разработки. Так что приезжайте в Тулу», - приглашает Валентин Костиков.

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

Оружейная выставка в БарнаулеФото: БОРЗОВ Денис

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