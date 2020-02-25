2020-02-25T06:58:41+03:00
Общество

В Китае теперь только одна разрешённая религия

Все религиозные организации в КНР обязаны подчиняться компартии
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В Китае теперь только одна разрешённая религияВ Китае теперь только одна разрешённая религияФото: из архива компании
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Сегодня китайский народ переживает трудное время. Эпидемия коронавируса вызвала у людей страх и отчаяние. В такие моменты верующие обычно обращаются к Богу за защитой и помощью.

Но что можно увидеть в христианских церквях, например, в провинциях Хунань и Цзянси? Как сообщило радио «Свободная Азия», ещё в прошлом году чиновники компартии приказали в храмах заменить кресты и иконы портретами председателя компартии (КПК) Си Цзиньпина, а тексты Десяти заповедей – его цитатами.

В городе Цзиань по требованию властей над входом в храм был вывешен китайский национальный флаг, а название церкви заменил лозунг: «Следуйте за партией, благодарите партию и слушайте партию». Кроме того, власти потребовали снять образ Девы Марии с младенцем Христом и заменить его портретом Си Цзиньпина.

По данным журнала Bitter Winter, в августе 2018 года только в одном городе Синьмин провинции Хэнань были закрыты 56 христианских церквей. Церковные здания сносят либо перепрофилируют для другого использования.

В Китае теперь только одна разрешённая религия Фото: из архива компании

В Китае теперь только одна разрешённая религияФото: из архива компании

1 февраля в Китае вступил в силу новый закон «Административные меры для религиозных групп», противоречащий ст. 35 и ст. 36 Конституции КНР. Этот закон ставит всю религиозную жизнь под более жёсткий контроль коммунистической партии, а именно, под контроль Государственного управления по делам религий КНР.

Что требует новый закон

Отныне, помимо введения прямого контроля со стороны государства, новый закон обязывает священнослужителей всех религий пропагандировать коммунистическую идеологию, поддерживать и распространять политическую программу компартии Китая и подчиняться руководству КПК.

Один из католических священников прокомментировал новый закон так: «Теперь неважно, кто ты по вероисповеданию: буддист, даос, христианин или мусульманин – единственная разрешенная религия – это компартия Китая».

По новому закону подлежит согласованию вся деятельность религиозных организаций: создание, функционирование, управление, все ежегодные и повседневные мероприятия. Напрашивается вывод, что в сегодняшнем Китае единственной разрешенной религией является коммунистическая партия.

Гонения

Помимо гонений на христиан и мусульман, в Китае вот уже более 20 лет преследуют последователей древней системы самосовершенствования Фалунь Дафа (Фалуньгун). Учение, основанное на универсальных ценностях: Истина, Доброта, Терпение, по воле бывшего главы КПК Цзян Цзэминя было объявлено вне закона.

В Китае теперь только одна разрешённая религия Фото: из архива компании

В Китае теперь только одна разрешённая религияФото: из архива компании

Фалуньгун широко распространился в Китае в 1990-е годы благодаря удивительному оздоровительному эффекту. К 1999 г. число его последователей превысило 70 миллионов в то время, как в рядах КПК состояло 65 миллионов человек. Фалунь Дафа устанавливал нравственные ориентиры, делая упор на честность, доброту и терпение. Это противоречило коммунистической идеологии, основанной на борьбе, насилии и нетерпимости к инакомыслию. Всё это стало причиной беспрецедентного преследования, начавшегося кампанией по дискредитации этого учения. Более 100 видов пыток и сегодня применяются к последователям Фалуньгун, чтобы сломить их духовно и заставить отказаться от своих убеждений.

В 2006 г. появились сведения о том, что приверженцев практики Фалунь Дафа используют в качестве невольных доноров органов для продажи на рынке трансплантаций. Международные правозащитные организации провели независимое расследование, которое подтвердило наличие в КНР отлаженной системы насильственного изъятия органов у живых узников совести (Отчёт Д. Килгура, Д. Мэйтаса, И. Гутмана «Кровавая жатва. Бойня: обновлённая версия отчётов»). Большую часть жертв составляют последователи Фалунь Дафа. Позднее для этого бесчеловечного бизнеса стали использовать также мусульман-уйгуров, тибетских буддистов и прихожан домашних христианских церквей.

На протяжении тысячелетий религии были призваны поддерживать мораль человечества. С установлением коммунистического правления в разных странах религии и учения традиционных школ совершенствования целенаправленно подвергались уничтожению. Это в конечном итоге приводит к упадку нравственности и деградации общества. Не находится ли человечество у опасной черты?

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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