Подарки на 23 февраля: от восторга до адреналина

Что подарить своим защитникам? Мы составила подборку подарков на 23 февраля для жителей Барнаула.

Квесты

Почувствуйте себя секретным агентом, узнайте чудовищные секреты заброшенного пионерского лагеря, украдите в будущем миллион лет у корпорации времени, выберитесь из логова маньяка, устройте уникальное свидание – есть квесты на любой вкус.

Выберите детектив, приключения, ужасы, истории с актерами или без и насладитесь времяпровождением в компании от 2 человек.

«Взаперти» - проспект Ленина,127а

«The LOST» - улица Взлетная, 7

«Иллюзоroom» - проспект Ленина, 58

«Квестленд» - улица Сиреневая, 32

«Прятки» - проспект Ленина, 154А, корпус 2, офис 328

Средняя стоимость: от 1200 рублей.

Парашют

Вы подарите мужчине незабываемые эмоции, если порадуете его полетом на парашюте! Но нужно помнить, что в зимнее время прыжки отложены до апреля-мая. Прыгать можно с 14 лет, но с письменного разрешения одного из родителей. Ограничения по весу тоже есть – с 45 до 110 кг.

Самостоятельный прыжок: 3500 рублей.

Прыжок в тандеме с инструктором: 7500 рублей.

Где: Барнаульский авиационно-спортивный клуб, ДОСААФ России – проспект Ленина,148

Стрельба

Дайте мужчине почувствовать себя настоящим офицером – подарите сертификат в стрелковый клуб, где можно пострелять из пистолета, винтовки, пулемета, автомата, а также освоить лук, арбалет, искусство метать ножи.

ССК «Алтайский Стрелок» - Калманский р-н, с. Шадрино, офис: улица Кулагина, 28

ССРК «Олимпийский» - улица Власихинская, 69-ф

Арбалетно-лучный тир «Шервудский лес» - Красноармейский проспект, 36/ул. Пролетарская, 114

Средняя стоимость: от 100 - 1000 рублей

BOX (коробки с подарками)

Хочется сделать красивый подарок, но нет времени? Можно обратиться к людям, которые собирают специальные коробочки с приятными мелочами! Выбираете наполнение – ежедневники, кружки, напитки, сладости – и их упакуют в красивую коробку. Есть готовые варианты, можно придумать что-нибудь свое. А может, вы вдохновитесь красивыми оформлениями на сайтах box-ов и сделаете подарочную коробку самостоятельно.

Средняя стоимость: от 200-500 рублей

Подарки Барнаул: https://www.instagram.com/korobochka_22/

JOXBOX: https://vk.com/joxboxbarnaul

Artboxaltai: https://instagram.com/artboxaltai?igshid=9uz44sjjc12m

Виртуальная реальность

Рутина будней давит тяжким грузом? Спасение есть – очки виртуальной реальности. Можно посмотреть на новые пейзажи города, прикончить противника, прыгнуть с крыши и даже отправиться на романическое свидание с виртуальной женщиной! Подобные новые ощущения есть в разных ТЦ Барнаула и в специальных клубах, например, в AnyVR, «3 Мир». Клубы предлагают большие возможности – есть музыкальные, спортивные, казуальные игры, бои, страшилки и стрелялки.

«3 Мир» - улица Попова, 79

VR Club – улица Малахова, 86в (ТРЦ Весна)

AnyVR – улица Пролетарская, 56

VR-Zone - Павловский тракт, 188, 4-й этаж

Средняя стоимость: 1 шлем на 30 минут - 350 рублей.

Скалолазание

Провести время на скалодроме можно в спорткомплексе «Первый», в батутном центре «Баламут» в школе скалолазания для взрослых и детей. Инструкторы научат правильно надевать экипировку, проведут групповые и индивидуальные тренировки или отправят в свободное лазание. Можно забраться на высоту 7 метров!

Батутный центр «Баламут», проспект Социалистический, 23.

Спорткомплекс «Первый» - ул. Водников, 1Е, микрорайон Затон, Барнаул

Средняя стоимость: от 400 рублей

Приятные мелочи

Если вы предпочитаете материальные подарки, можно заказать или купить на вкус мужчины термокружку, фляжку, нож, настольную игру, рower bank (беспроводную зарядку). Если все-таки сомневаетесь или хотите предоставить свободу выбора – сертификат на услуги в барбершоп, тату-салон, массаж.

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