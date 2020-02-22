Все начинается с семьи: три главные причины детского воровства

На днях меня первый раз в жизни обокрали. Это случилось не в толпе на улице, а в одной из танцевальных школ города. Большинство занимающихся там – это школьники. Случившееся не только возмутило меня, но и вызвало множество вопросов. Почему дети из благополучных и обеспеченных семей воруют, и главное, что с этим делать? О трех основных причинах детского воровства рассказала барнаульский психолог Екатерина Кабаченко.

У ребенка нет по-настоящему своих вещей

Есть стереотип – воруют чаще всего дети из бедных семей, в которых родители просто не могут позволить себе купить какую-то вещь. На самом деле это не так, подобные проблемы могут начаться в любой семье.

- У ребенка могут быть дорогие вещи, но они не будут ему принадлежать. То есть родители могут позволить себе без спроса взять это посмотреть, почитать. И тогда у ребенка нет разделения на «мое» и «не мое». Он также может взять вещь родителей или чужую, если ему этого захочется. То же касается и игрушек, если в семье несколько детей, - поясняет психолог.

Совет:

Коль купили что-то своему чаду, спрашивайте разрешения, если хотите взять эту вещь. И не нужно остро реагировать, если в этой просьбе вам будет отказано. Те же правила соблюдайте и наоборот. Ребенок не должен без разрешения брать любые ваши вещи, когда ему это вздумается.

Когда в семье несколько детей и игрушки и другие вещи передаются по наследству, нужно разделение. Одни будут общие, другие необходимо поделить на «игрушки одного ребенка и другого». И конечно брать их тоже можно только с разрешения, иначе система воспитания начнет понемногу рушиться.

Перестарались с количеством

Избалованный ребенок – это катастрофа. Когда он легко получает все, что захочет, у него нет тормозов. В голове откладывает схема: я это хочу и получаю моментально. Поэтому даже если вещь чужая, но она ему именно сейчас очень нужна, он ее заберет себе и не поморщится.

Совет:

- Нужно всегда понимать: а эта вещь и правда нужна и важна ребенку? Или это вам хочется его побаловать потому, что у вас такого не было и хочется, чтобы было у него. Иногда детям очень полезно о чем-то помечтать и долго чего-то хотеть. Не нужно заваливать его подарками, необходимо разговаривать с ребенком и интересоваться, почему и для чего он хочет ту или иную вещь, - добавляет барнаульский специалист.

Воровство как способ забрать любовь и внимание

Недостаток эмоционального внимания – это, на самом деле, корень многих проблем, возникающих в семье. Если ребенка хвалят за то, как он учится, проявляет себя на кружках, но забывают о нем как о личности, беды не миновать. Да, из-за этого он может начать воровать. Потому что в тот момент, когда он будет забирать что-то у другого, ему станет немного легче. Создастся иллюзия, что и у другого человека тоже теперь нет чего-то важного.

Совет:

Нужно уделять своему чаду достаточно внимания, больше разговаривать с ним на разные темы. В том числе и о том, если ему хочется чего-то, что есть у его знакомых, но нет у него. Нужно объяснить ребенку, почему вы сейчас (или вообще) не можете себе этого позволить, и отследить его реакцию: обидит это ребенка или вызовет чувство стыда. И, конечно, прийти к какому-то консенсусу.

Как вести себя, если узнали, что ребенок своровал

- Ни в коем случае не кричать. Нужно объяснить ему правила поведения на своих примерах. Эта ситуация, которую важно обговорить и понять, почему он это сделал, какой он видит выход из ситуации. И важно, чтобы не только кто-то из родителей шел решать эту проблему, а сам ребенок подошел к тому, у кого что-то взял, и отдал и извинился. И за этот поступок, за исправление ошибки родители должны его поддержать, - рассказывает Екатерина Кабаченко.

Еще в качестве профилактики можно вычесть сумму ущерба из его карманных денег, чтобы впредь неповадно было. Ну а в случае, когда воровство становится регулярным, лучше обратиться к специалисту. Если у школьника стали проявляться признаки клептомании, необходима консультация детского психолога или психиатра.

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