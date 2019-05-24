Советы родителям: как сохранить нервы и доверие ребенка во время ЕГЭ

Уже со следующей недели, с 27 мая, юные жители Алтайского края начнут сдавать ЕГЭ. Это достаточно нервная процедура, как и любой экзамен. Вот только родители переживают за его результаты гораздо сильнее школьников.

- Родителям надо взять себя руки. Нельзя давить на детей, провоцируя у них чувство вины в случае неудачной сдачи экзаменов. Мотивировать надо было раньше, еще в раннем детстве. А сейчас лучшее, что можно сделать, это поддержать своего ребенка – сказать, что любите его и верите в успех, - выражает свое мнение по этому поводу министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Практикующий психолог из Барнаула Елизавета Панёвина считает, что в ситуации с ЕГЭ дети находятся «между двух огней». С одной стороны происходит психологическое давление в школе, с другой - нагнетают обстановку дома. Барнаульский специалист рассказала, как вести себя родителям, чтобы психологическое здоровье не подорвалось ни у кого в семье.

Начните с себя

Самое главное, с чего нужно начать – это со своего отношения к ребенку и к ЕГЭ. Этот экзамен - всего лишь очередной жизненный этап, которых будет еще много. А ребенок – это личность, и ее нельзя оценивать баллами. Школьнику важно понимать, что его любят и ценят в семье, и это не зависит от того, какие оценки он приносит и в каком предмете преуспевает. В случае, когда нервы у взрослых на исходе, нужно стараться успокоиться и вспомнить про ценность взаимоотношений со своим чадом.

Поддерживайте

Важно поддерживать своего ребенка, потому что для него это, конечно, сложный и стрессовый этап. И дома он должен получать эмоциональное подкрепление.

- Узнайте, как ваш ребенок хочет провести вместе время, и обязательно это сделайте. Это очень важный ресурс для него. Еще нужно говорить с ним на волнующие его темы, учебу нужно стараться обсуждать меньше, потому что этим и так сильно забита голова. И ни в коем случае не отталкивать его от себя и не избегать этих разговоров, - говорит психолог Елизавета.

Правильно мотивируйте

Мотивация бывает внутренняя и внешняя. Например, купить какую-то вещь или сделать любой материальный подарок – это внешнее поощрение. Гораздо важнее внутренняя мотивация, утверждает барнаульский эксперт. Но этот непростой механизм в каждой семье работает по-разному.

- Когда ребенок растет без дефицита, имеет много игрушек и всего прочего, то внешняя мотивация не имеет особого значение. Для них как раз важнее внутренняя мотивация, что родитель не откупил свое свободное время подарком, а провел с ребенком время. Им зачастую не хватает вот этих эмоций от близости, контакта и внимания, - добавляет Елизавета Панёвина.

Принимайте

Вне зависимости от того, каким будет результат, взрослым не стоит забывать, что в любом случае ребенка нужно любить, поддерживать и, конечно, принимать таким, какой он есть. Задача каждого родителя – подобрать правильные слова, чтобы выразить, насколько ребенок для них важен. А так как подросткам необходимо признание, нужно говорить им, что они самые лучшие, и это не измеряется количеством набранных баллов. В конечном счете, это залог здоровой самооценки школьников.