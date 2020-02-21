«Сварщика нет, но вы держитесь». В алтайском селе замерзает многоквартирный дом

В селе Зудилово Первомайского района четвертый день мерзнет трехэтажный многоквартирный дом. 18 февраля случился первый порыв, который устранили. Но не успел дом нагреться, как 20 февраля отопления снова не стало. Оперативно ликвидировать новую аварию не стали, на звонки жителей в единой диспетчерской службе (ЕДДС) района ответили, что работы начнут только 21 февраля в 10 утра.

«Ждите ночь, утром начнем работать»

Замерзающий дом находится на ул. Строительная, 2. В нем 27 квартир и около 40 жителей. Тепла нет ни у кого.

Первым об этой ситуации на своей странице в Facebook сообщил глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. К нему, как к человеку с активной гражданской позицией, обратились жители Зудилово с просьбой посоветовать, что им делать в этой ситуации. Боронин разразился весьма гневной тирадой:

— Ну это уже шило какое-то. До «боярского» МУП ПКС дозвониться — вечная проблема. Люди позвонили на региональную «горячую линию» МЧС — те говорят, мол, информацию передадим в администрацию района, и вообще теплоснабжение не по нашей части. А разве речь идет не о чрезвычайной ситуации? Где обход квартир? Где обогреватели? Где, ***, аварийные бригады? В доме — дети и старики. Они мерзнут! Чем эти люди хуже городских, где такие аварии начинают устранять немедленно даже ночью?

Как рассказал «КП»-Барнаул» житель этого дома Евгений, он впервые узнал о второй аварии, когда приехал домой вечером 20 февраля — батареи были холодные.

— Я связался с местной ЕДДС, они сказали, что порыв случился днем и сейчас ведутся работы. Я им ответил, что только что проезжал место аварии, и там никого нету! Через 10 минут мне перезвонили и сказали, что устранять будут завтра, так как нет сварщика.

Евгений просил дать ему телефон руководителя обслуживающей организации, но ему ответили, что это не положено.

Накажут ли?

Несмотря на довольно теплую погоду на улице, дом быстро остыл — во-первых, оба порыва произошли практически подряд, а во-вторых, за окном все-таки «минус». В доме, по словам жителей, 10-15 градусов в зависимости от места. Люди спят под несколькими одеялами и шубами — укрываются всем, что найдут. По дому ходят в нескольких штанах, кофтах и шерстяных носках.

По данным на 12.00 21 февраля на месте аварии велись работы: жители трехэтажки сфотографировали машины. О сроках устранения порыва им никто не сообщает, предлагают просто ждать. В ЕДДС «Комсомолке» отказались давать информацию, в приемной администрации района «футболят» к замглавы, телефон которого не отвечает.

Кстати, последствия первого порыва еще не закопали: мимо траншеи в снегу дети ходят в школу и детский сад. Это возмущает местных жителей, но, конечно, это «цветочки» по сравнению с холодом в квартирах.

Кстати, подобные ситуации часто становятся поводом для проверок со стороны прокуратуры и Следкома. Сами жители туда пока не обращались — не верят, что это поможет. Впрочем, нередки случаи, когда органы начинают проверки и по сообщениям в СМИ.

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