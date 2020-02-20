Барнаульцы судятся с управляющей компанией из-за худой крыши

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:37:14+03:00

Коммунальщики лишь латали дыры, объясняя это тем, что не хватает денег

Изменить размер текста: A A

В барнаульском доме на ул. Юрина, 114 с лета 2019 года требовался ремонт крыши. Управляющая компания лишь латала прохудившиеся места, указывая на то что жители слишком мало платят для полноценного ремонта (всего 8 рублей с квадратного метра на текущее содержание жилья). В Госинспекции подтвердили, что тариф действительно низкий, но этот факт не избавляет УК от обязательств.

В декабре залатанная крыша снова прохудилась, и начали провисать потолки в квартирах. Люди поменяли управляющую компанию на УК «Успешную». Та повысила цену до 14 рублей за квадрат, и уже в течение первого месяца в доме поменяли перила, решили проблемы с водой, поставили в план поменять заржавевшие задвижки на отопление. А еще пообещали отремонтировать крышу летом. А пока просто очистили снег — и течь перестало.

«Вроде бы это мелочи, а приятно — чувствуется человеческое отношение», — говорит жительница дома Инна.

Сейчас жители до сих пор судятся с предыдущей управляющей компанией. Она подала в суд на должников. А жильцы подали ответную заявку в суд за некачественный ремонт и хотят вернуть назад 300 тысяч рублей, пишет АиФ-Алтай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаулец выходит из своего дома через крышу из-за конфликта с соседями

Житель Барнаула Юрий Черданцев вынужден уже два месяца выходить с территории своего частного дома по лестнице через крышу. Виной всему не высокие сугробы, а соседка. Она заварила сеткой некогда общий выход со двора и теперь стоит на страже своего жилища с вилами. В ход от несговорчивых соседей идут даже «куклы Вуду» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU