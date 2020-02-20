20.02.2020 - нумеролог о красивой дате: управляйте окружающими и не отказывайте себе ни в чем

20.02.2020 - не просто красивая дата, это момент, когда необходимо прислушиваться к себе и управлять людьми вокруг. О том, что еще нужно сделать в этот день, чтобы достичь равновесия и успеха, «Комсомолке» рассказал барнаульский нумеролог Вячеслав Класин.

По мнению специалиста, дата 20.02.2020 говорит о том, что сегодня нужно стараться прислушиваться к себе и своим желаниям. Также в этот день у многих из нас может возникнуть непреодолимое желание управлять людьми, не стоит этого пугаться. Уже в конце дня это может принести положительные плоды.

- Сегодня будет не просто поверить в крутость своих идей, а они будут приходить в достаточно большом количестве. Поэтому в этот день важно почувствовать уверенность в себе. Еще захочется много всего сделать для других. В этом плане нужно понимать, что стоит направить фокус на себя и свою выгоду. Также в этот день люди могут быть расточительными в плане финансов, своих сил, энергии. В дате отсутствует показатель «я и общество». Так что очень не просто будет общаться, - рассказывает нумеролог.

Совет нумеролога – уделить себе время и немного побыть в одиночестве. Сходить в кино или на прогулку, позволить съесть мороженое, если очень хочется, и не считать при этом калории. Нужно прислушаться к своим желаниям и через действия прийти к гармонии.

И конечно главная цифра этой даты, если сложить все двойки – 8. По мнению барнаульского нумеролога, это единственная цифра, которая не имеет начала и конца.

- Эта цифра эзотерика – то, что помогает понять человеку причинно-следственную связь. Людям в этот день постоянно будет хотеться какого-то напряжения. Очень хорошо сегодня сходить в спортзал, там можно выгрузить свое напряжение. Еще в этот день человек будет видеть всю несправедливость, ему захочется все исправить. И как раз цифра 8 поможет проанализировать все события и сделать правильные выводы. Интуитивное понимание всех вещей сегодня также будет зашкаливать. Это будет давать нам потенциал для будущего, - заключил эксперт из Барнаула.

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