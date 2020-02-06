Что нужно делать в феврале: топить сосульки, поздравлять домового и не ругаться

Февраль как только не называли – «лютень», «бокогрей», «снежень», «ветродуй», «межень». В народе говорят: «Февраль днями обижен, поэтому и злой». 2020 год – високосный, а, значит, феврале будет особенным, в нем 29 дней.

- По славянским традициям, високосный год – в целом неудачный, богатый на несчастья. Не рекомендуется строить дома, начинать что-то новое, жениться и разводиться. Считается, что в такие года происходит падеж скота, эпидемии, раздоры, войны. Люди, верящие в приметы, старались не ругаться, дружить с соседями, - рассказывает Вера Верченко, руководитель алтайского Центра Славянской Культуры.

Эксперт также рассказала «Комсомолке» о самых интересных приметах февраля на Алтае.

6 февраля: День Аксиньи Весныуказательницы

Про Аксинью Весныуказательницу говорили - какой день, такая и весна. Если 6 февраля разыграется метель – весна будет поздняя. Безветренная и хорошая погода в этот день – к жаркому, сухому лету. Редкие высокие облака – к оттепели, низкие – к заморозкам.

Еще считалось, что 6 февраля нельзя стричь ногти на ногах – в противном случае будут судороги. Также нельзя никому рассказывать сны - могут сбыться.

10 февраля: Ефрем – защитник насекомых и День домового

- В Ефремов день нельзя убивать насекомых в доме. Наши предки 10 февраля обязательно прометали дом веником из полыни, так как полынь очищает от нечистой силы, - рассказывает специалист.

Также 10 февраля еще и день Домового. Считается, что он в этот день отдыхает, ничего не делает. В домах отмечали его день рождения – дети устраивали концерты, пели частушки, песни, хозяйка кормила Домового кашей. Если он был зол на семью, с которой живет, что-то бил, ронял. Погладил кого-то во сне – человек им особо отмечен, нравится ему. А если родился человек в день рождения Домового – будет счастлив всю жизнь!

Уборка в День домового была обязательна. И еще очень важно – нельзя ругаться! Запомните это! Особенно говорить ругательные оскорбительные словечки.

15 февраля: Сретенье

Сретенье – сороковой день от дня Рождения Иисуса. В этот день есть приметы, связанные с небесной водой, иначе говоря, сосульками. Талая вода от сосулек считалась целебным лекарством, ей снимались порчи.

- Воду от сосулек, растаявших в этот день, хранили до следующего года, - рассказывает Вера Верченко. - Раньше воины, уходящие на войну, пили ее, чтобы остаться в живых. Люди брызгали ей скот, ульи.

Также в Сретенье есть приметы, связанные с огнем: свечи, которые зажигали в храме, старались быстрее принести домой, чтобы остался огонек и там уже тушили. А когда на улице разыгрывалась непогода – зажигали их, чтобы защитить свой дом.

Если на Сретенье чистое звездное небо – к большому урожаю фруктов.

Также в этот день нельзя занимать и давать в долг.

24 февраля - 1 марта: масленичная неделя

Холодное снежное начало масленичной недели – к дождливой первой половине лета. Просто холодное – знак будущего хорошего урожая. Сильные морозы – лето будет без засухи.

В масленичную неделю принято печь блины, и по ним можно делать выводы о предстоящем денежном состоянии семьи. Если у хозяйки только первый блин комом – жить будут в достатке весь год. Если все блины получились неказистые – финансовые дела в семье будут идти не очень.

- В прощеное воскресенье, 1 марта, нужно обязательно распрощаться не только с зимой, но и со всеми обидами, застрявшими в душе. Например, вместе с чучелом Масленицы, некоторые сжигают бумажки, на которых пишут свои беды, которые хотят отпустить, от которых хотят избавиться, - советует специалист.

29 февраля

29 февраля – день, конечно, самый мистический. Стоит воздержаться от новых начинаний вообще, даже знакомства могут обернуться неудачей. А тех, кто родился в этот день, некоторые считали самыми везучими, кто-то же, наоборот, предрекал страдания на всю жизнь. Тут уж можно самому выбрать, во что верить.

Все пятницы в високосный февраль были посвящены отдыху, а 29 февраля особенно запрещалось что-то делать, работать. Считалось, что зимний период приготовлений к 29 февраля уже закончился, и, как говорится, кто не успел… после драки кулаками махать уже поздно.

Кстати

Важно помнить, что в каждой местности складываются свои приметы. Те, по которым живут жители Алтая, могут отличаться от примет в других регионах.

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