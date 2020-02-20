2020-02-20T11:53:40+03:00
Общество

Барнаулец выходит из своего дома через крышу из-за конфликта с соседями

Некогда общий проход заварили сеткой, а другого выхода пока нет
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Юрий выходит из своего пока двора через крышуЮрий выходит из своего пока двора через крышуФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Житель Барнаула Юрий Черданцев вынужден уже два месяца выходить с территории своего частного дома по лестнице через крышу. Виной всему не высокие сугробы, а соседка. Она заварила сеткой некогда общий выход со двора и теперь стоит на страже своего жилища с вилами. В ход от несговорчивых соседей идут даже «куклы Вуду».

По словам Юрия, в частном доме на улице Правый берег пруда они живут уже 32 года. Раньше проблем с соседями не было, жили мирно. Вход на территорию двух частных владений был общий и всех это устраивало. Но в сентябре пенсионерка продала свой дом семье Волковых и тут, как говорится, началось…

Забор соседей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Забор соседейФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Галина Волкова живет теперь с мужем и детьми по соседству со мной. Сразу, как только они осенью заехали, начали говорить о нас какую-то ерунду, запрещали общим входом пользоваться. Раньше это был проезд общего пользования, он принадлежал муниципалитету. Всегда ходили через один вход и проблем не было. Теперь она натянула сетку на него и заварила мой выход листом железа. С декабря я вынужден выходить со своей территории по лестнице через крышу, - рассказал Юрий Черданцев.

К такому решению барнаульца привели его опасения по поводу своей безопасности. По словам Юрия, соседка не просто огородила проезд, но и регулярно выкрикивает различные угрозы. Мол, зайдешь на мою территорию, заколю вилами или топором зарублю. Сначала мужчина думал, что Галина покричит и успокоится, но не тут то было. Она стала использовать и другой метод психологического давления – магию.

Кукла на вилах Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кукла на вилахФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Она сказала мне, что ведьма в седьмом поколении и что сгноит меня. А как-то утром я проснулся и увидел напротив своего окна, воткнутые в снег вилы, а на них кукла Вуду. Мне так жутко стало, аж в дрожь бросило. Я теперь ее реально боюсь, вдруг она и правда кинется на меня с топором или еще что сделает. Недавно написал на нее заявление в полицию, - добавил барнаулец.

После того, как Юрий Черданцев обратился в суд, он выяснил, что этот некогда муниципальный проезд, из-за которого и начался весь сыр-бор, был каким-то образом приватизирован прошлой владелицей дома. А вот как она это сделала - не понятно.

Соседка Галина Волкова.Видео: Юрий Черданцев

- Мы взяли ипотеку в банке на этот дом, у нас все подлинные документы, они подали на нас в суд, а у них самовольно построенный дом, незаконно оформленный. Они наш участок занимали 77 дней. Прокуратура города, администрация города их выгнала, прокурор сказал замки повесить и ограждение ставить. Потому, что это наша собственность. И осенью они поджог совершили возле нашего дома, соседи это видели, сейчас они грозятся взорвать наш дом. Они загородили себе туалетами проход и через наш вход хотят ходить, - пояснила «Комсомолке» соседка Юрия, Галина Волкова.

Некогда общий вход заварили сеткой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Некогда общий вход заварили сеткойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Также женщина опровергла информацию о том, что она занимается колдовством. Говорит, внучка кукол делает, а где она их развешивает, и знать не знает. По поводу угроз физической расправой Галина также добавила, что использует острые предметы только в хозяйских целях, никому ими не угрожает.

О том, кто прав, а кто нет, и чья это земля, за враждующие семьи решит суд. По информации Центрального суда Барнаула, первое заседание по этому делу состоится 4 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соседские войны: «Вы быстро перебираете каблуками в подъезде! А вы громко стучите пальцами по клавиатуре!»

В подъезде одной из многоэтажек Барнаула жители дома устроили необычную переписку. На стенде объявлений они написали «инструкцию», как нужно спускаться по лестнице и печатать на клавиатуре. Увлекательные замечания, которые очень повеселили горожан, выложили в группу «Черный список Барнаул» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Бийская крепость» официально стала сквером
Рубцовские депутаты нашли здание для тубдиспансера
В Бийске не удалось спасти косулю, которую разодрали собаки
Ракшины подали в суд на «Ашан»
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
Серийного вора металлических гаражей задержали в Барнауле
Безработная женщина сняла с чужой карты более 100 тысяч рублей
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году
Ограничения для транспорта действуют на семи участках дорог в Алтайском крае
19 управляющих компаний Барнаула наказали за плохую уборку территорий
Сотрудник аэропорта Барнаула, по чьей вине рухнул трап, получил срок
На Алтае может повториться паводок 2018 года
Силовики провели выемку документов в «Барнаулкапстрое»
На пяти алтайских дорогах ограничили движение из-за метели
Экс-глава алтайского села получил условный срок за продажу шахматного клуба
Два торговых центра могут построить в Барнауле
Каменские футболисты пожаловались губернатору, что им негде тренироваться
Сотрудник УФСИН через чужой мобильный банк перевел на свой счет более 3,5 тысяч рублей
В Барнауле выступят участники телепроектов «Голос.Дети», «Битва талантов», «Фабрика звезд»
Подростки несколько раз обкрадывали одну и ту же квартиру
Самец зеленой мартышки поселился в барнаульском зоопарке
На Алтае осудили начальника железнодорожной станции
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассы
Барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым
Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»
3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта
Нового начальника назначили в Барнаульском юридическом институте
На Алтай-Коксе наградили лучших полиатлонистов