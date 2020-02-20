Барнаулец выходит из своего дома через крышу из-за конфликта с соседями

Житель Барнаула Юрий Черданцев вынужден уже два месяца выходить с территории своего частного дома по лестнице через крышу. Виной всему не высокие сугробы, а соседка. Она заварила сеткой некогда общий выход со двора и теперь стоит на страже своего жилища с вилами. В ход от несговорчивых соседей идут даже «куклы Вуду».

По словам Юрия, в частном доме на улице Правый берег пруда они живут уже 32 года. Раньше проблем с соседями не было, жили мирно. Вход на территорию двух частных владений был общий и всех это устраивало. Но в сентябре пенсионерка продала свой дом семье Волковых и тут, как говорится, началось…

- Галина Волкова живет теперь с мужем и детьми по соседству со мной. Сразу, как только они осенью заехали, начали говорить о нас какую-то ерунду, запрещали общим входом пользоваться. Раньше это был проезд общего пользования, он принадлежал муниципалитету. Всегда ходили через один вход и проблем не было. Теперь она натянула сетку на него и заварила мой выход листом железа. С декабря я вынужден выходить со своей территории по лестнице через крышу, - рассказал Юрий Черданцев.

К такому решению барнаульца привели его опасения по поводу своей безопасности. По словам Юрия, соседка не просто огородила проезд, но и регулярно выкрикивает различные угрозы. Мол, зайдешь на мою территорию, заколю вилами или топором зарублю. Сначала мужчина думал, что Галина покричит и успокоится, но не тут то было. Она стала использовать и другой метод психологического давления – магию.

Кукла на вилахФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Она сказала мне, что ведьма в седьмом поколении и что сгноит меня. А как-то утром я проснулся и увидел напротив своего окна, воткнутые в снег вилы, а на них кукла Вуду. Мне так жутко стало, аж в дрожь бросило. Я теперь ее реально боюсь, вдруг она и правда кинется на меня с топором или еще что сделает. Недавно написал на нее заявление в полицию, - добавил барнаулец.

После того, как Юрий Черданцев обратился в суд, он выяснил, что этот некогда муниципальный проезд, из-за которого и начался весь сыр-бор, был каким-то образом приватизирован прошлой владелицей дома. А вот как она это сделала - не понятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/761959" frameborder="0"></iframe> Соседка Галина Волкова.Видео: Юрий Черданцев

- Мы взяли ипотеку в банке на этот дом, у нас все подлинные документы, они подали на нас в суд, а у них самовольно построенный дом, незаконно оформленный. Они наш участок занимали 77 дней. Прокуратура города, администрация города их выгнала, прокурор сказал замки повесить и ограждение ставить. Потому, что это наша собственность. И осенью они поджог совершили возле нашего дома, соседи это видели, сейчас они грозятся взорвать наш дом. Они загородили себе туалетами проход и через наш вход хотят ходить, - пояснила «Комсомолке» соседка Юрия, Галина Волкова.

Некогда общий вход заварили сеткойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Также женщина опровергла информацию о том, что она занимается колдовством. Говорит, внучка кукол делает, а где она их развешивает, и знать не знает. По поводу угроз физической расправой Галина также добавила, что использует острые предметы только в хозяйских целях, никому ими не угрожает.

О том, кто прав, а кто нет, и чья это земля, за враждующие семьи решит суд. По информации Центрального суда Барнаула, первое заседание по этому делу состоится 4 марта.

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