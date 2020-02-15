Соседские войны: «Вы быстро перебираете каблуками в подъезде! А вы громко стучите пальцами по клавиатуре!»

В подъезде одной из многоэтажек Барнаула жители дома устроили необычную переписку. На стенде объявлений они написали «инструкцию», как нужно спускаться по лестнице и печатать на клавиатуре. Увлекательные замечания, которые очень повеселили горожан, выложили в группу «Черный список Барнаул».

История началась с того, что какой-то семье не понравилось, как их соседи спускаются по лестнице. Они посчитали, что громкий топот и «быстрое перебирание ног на каблуках» - это знак неуважения. Семья, которой мешает топот (так они подписались), попросила впредь спускаться тише и наслаждаться жизнью. Свою просьбу они оформили в текст на всю страницу формата А4, распечатали и заботливо развесили на стенде объявлений в подъезде.

Вторая сторона назревающего конфликта – семья, которая наслаждалась жизнью, молчать не стала и вывесила свою «ответочку» любимым соседям.

- Надеемся, что печатаете вы тихо, потому что громко стучать пальцами по клавиатуре – это хуже ремонта! Это реально слышно! Если нечего делать, и к этому прислушиваться. Мы, кстати, уже наслаждались жизнью, пока в ней не появились ваши бредовые послания, - указали они в ответном письме.

На этом их интеллигентная письменная беседа, конечно, не закончилась. И семья возмущенных посчитала нужным повторить свою просьбу о, так сказать, наболевшем.

Скриншот из группы "Черный список Барнаул"

Остальные барнаульцы тоже не остались в стороне и написали в комментариях свои «житейские боли». Кто-то рассказал о похожей проблеме с соседями. Якобы за стук каблуков одну из жительниц Барнаула соседи сравнивают с девушкой легкого поведения. Другие пожаловались «на тупой смех» соседей ночью. Третьи просто посмеялись над всем происходящим. Корень проблемы жители краевой столицы нашли в самих домах, которые построены плохо, поэтому и слышимость такая. Всем страдающим также пожелали переехать в частные дома, где можно вдоволь разгуляться.

Кстати, на днях в аккаунтах барнаульских блогеров, а также на сайтах объявлений о продаже недвижимости, появлялись новости о продаже квартиры или загородного дома для войны семей.

Например, в описании одного из объявлений было указано, что продаваемый дом в адекватном состоянии, чего нельзя сказать о его соседях.

- Так как раньше мы с соседом были лучшими друзьями, то забора между нашими участками нет… Продам дешево из-за желания подложить соседу реальную свинью! Фермеры велкам! Коровы, гуси, утки, индюки на участке приветствуются! Покупателю со злыми собаками сделаю еще и скидку! Просьба риэлторам и доброжелательным людям не беспокоить, - гласило объявление.

Оказалось, что это продуманная пиар-акция канала ТНТ. Так как совсем скоро выходит новый сериал под названием «Война семей» о вражде между двумя главами семейств. А вот чем кончится история реальных барнаульских семей, которые вступили на путь войны в подъездной переписке, остается только гадать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Музыка «ДДТ» и Эдиты Пьехи сделала соседей злейшими врагами

В Барнауле между соседями прошел конфликт на почве музыки. Теперь один из них пойдет под суд за угрозу убийством (подробнее)