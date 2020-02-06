2020-02-06T13:57:03+03:00
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10 гениев эпохи Возрождения: выставка движущихся картин работает в Барнауле

Посетители выставки движущихся картин в Барнауле наслаждаются шедеврами, сидя в мягких креслах-мешках [фото, видео]
БОРЗОВ Денис
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Выставка двигающихся картин в БарнаулеВыставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула приглашают на выставку движущихся картин эпохи Ренессанса. Это экспозиция самых знаменитых полотен с исторической справкой, но в современном исполнении. До 1 марта горожане могут насладиться работами Боттичелли, Микеланджело, Да Винчи и других художников в музее «Город» по адресу (пр-кт Ленина, 111).

- Это новый для города формат. Можно удобно расположиться на мягких креслах-мешках, когда вокруг тебя со всех сторон анимированные картины. На всех стенах разные слайды, поэтому интересно вертеть головой, чтобы успеть всё посмотреть, - рассказывает посетительница выставки Юлия Моруа.

Экспозиция сопровождается рассказом о художниках, их работах и нетленной классической музыкой. Отдельно стоит упомянуть, что, вдохновившись высоким искусством, можно написать свою картину. Для этого в холле есть краски, кисти и мольберты.

Выставка движущихся картин.Видео Олега Укладова

- Любая выставка - это информационная система. Особенностью мультимедийных выставок является то, что информация дается в различных формах - звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд, - поясняют организаторы выставки «10 гениев эпохи Возрождения».

Подобный формат культурных мероприятий появился недавно. Это молодая отрасль новых информационных технологий. Движущаяся выставка позволяет привлечь внимание молодежи, которой хочется чего-то новенького после стандартных школьных и студенческих окультуриваний.

Организаторы отмечают, что на выставке зрителю отведена самая активная роль: он вдохновляется анимацией, рисует, читает и получает самую разнообразную информацию о жизни и творчестве 10 художников эпохи Возрождения.

Стоимость билетов на выставку движущихся картин в Барнауле: взрослые - 400 руб., дети, студенты, пенсионеры - 250 руб. Детям до семи лет включительно бесплатно. Участники ВОВ, инвалиды 1, 2 групп также не платят за вход. Выставка продлится до 1 марта. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (3852) 63-64-91

16+

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Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка двигающихся картин в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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