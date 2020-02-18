Барнаульский студент перенес пять операций после того, как ему прострелил ногу пьяный фермер

22-летний барнаулец Никита Продан уже полгода прикован к кровати из-за того, что случайно прошел по частной территории. Летом прошлого года он с друзьями отдыхал в селе Селезнево (Шелаболихинский район). Пикник закончился простреленной ногой. Через несколько месяцев Никите должны сделать шестую по счету операцию. Сможет ли он чувствовать травмированную ногу и нормально ходить – пока не понятно.

Барнаулец Никита Продан вместе со своей девушкой и друзьями 24 августа прошлого года поехал в гости к бабушке с дедушкой в село Селезнево. Молодежь решила пожарить шашлыки на горе. Так как парень плохо знал местность, они с девушкой решили укоротить путь и пройти по прокатанной дороге. Рядом с ней находится ферма и когда пара с ней поравнялась, из дома выбежал ее хозяин, он был не трезв и очень недоволен. Никита объяснил, что они просто хотят пройти мимо и беспокоить кого-то не собираются, но этот аргумент мужчину не успокоил.

Инна и Никита ПроданФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я выросла в этом селе, и всегда по этой дороге ездили, не понимаю, почему у фермера такая реакция произошла. Когда он вышел из дома, между ним и сыном завязалась словесная перепалка. Потом мужчина наклонился за ружьем и со словами: «Я вас сейчас всех перестреляю» начал палить. То есть ружье у него уже было приготовлено, просто Никита сразу этого не увидел. Сын с девушкой побежали. Первый выстрел прошел по касательной, Никита почувствовал жжение в правой ноге. Второй пришелся в левую, – с ужасом вспоминает мама пострадавшего барнаульца Инна Продан.

По словам Инны, после этого фермер еще подбежал к Никите, начал пинать его и бить укладом по голове. На крик испуганной девушки выбежал помощник хозяина частного владения, перетянул парню ногу, чтобы остановить кровотечение. «Скорую» вызвали друзья молодой пары потому, что фермер отказался это делать.

Сначала парня увезли в Шелаболихинскую Центральную районную больницу, повреждение у Никиты было серьезное, крови тоже потерял достаточно много. Пуля задела сосуд, была перебита артерия на протяжении 10 сантиметров, вена и седалищный нерв.

- Спасло сына только то, что вызвали врача из Барнаула, который поставил вместо этих 10 сантиметров искусственные сосуды. Операция длилась пять часов. Потом через сутки его увезли в Барнаул, и на протяжении всего этого времени сыну сделали еще четыре операции, потому что рана гноилась, были осложнения. Сейчас у него нога загипсована, двигаться нормально он не может, ниже колена ногу не чувствует. Через 1,5 месяца гипс снимут, предстоит реабилитация. В мае будет еще одна операция, надеюсь, последняя. Врачи еще не дают никакой гарантии, что он будет полноценно чувствовать ногу, - добавляет Инна Продан.

Медицинское заключение Никиты ПроданаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Пока Никита учится и сдает экзамены дистанционно. Фермера подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (возбудили уголовное дело по статье 111).

- В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователя следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Павловский». Срок предварительного следствия продлен, так как пострадавший проходит длительное лечение. Окончательное решение по уголовному делу будет принято после того, как в распоряжении следователя окажутся результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

А пока фермеру выдали подписку о невыезде, оружие изъяли. Сам мужчина своей вины не признает. Он утверждает, что первый выстрел сделал предупредительный в воздух, а потом запнулся, упал и случайно выстрелил второй раз. Семья Продан также подала к фермеру иск о возмещении морального вреда.

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