2020-01-13T12:01:28+03:00
Происшествия

В Барнауле выходец из Узбекистана застрелил кредиторов и сжег их в машине

Должник не хотел платить мужчинам процент за «просрочку»
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Сгоревший автомобиль обнаружили недалеко от села ЗатонСгоревший автомобиль обнаружили недалеко от села ЗатонФото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
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10 января в трех километрах от барнаульского поселка Затон в сгоревшей дорогостоящей машине были обнаружены два обугленных тела. Как пишет канал Unusual Crimes Barnaul, на место сразу же выдвинулись правоохранители. Выяснилось, что тела принадлежат двум 25-летним мужчинам. Оба найдены на заднем сидении автомобиля Infiniti FX37, который, к слову, принадлежит отцу одного из погибших. Мужчины занимались выдачей кредитов под залог автотранспорта.

Подозреваемым оказался 35-летний гражданин Республики Узбекистан. На территории России он находился официально, занимался разведением домашнего скота в селе Бобровка Первомайского района. В августе прошлого года мужчина присмотрел автомобиль Volkswagen Touareg, стоимостью в 550 тысяч рублей, вот только денег таких у него не было. И тут ему на помощь пришли два «бизнесмена».

Вышеупомянутые личности кредитовали иностранца, а тот, в свою очередь, воспользовался рассрочкой для покупки шикарной машины. Часть занятой суммы у кредиторов мужчина вернул сразу, но со следующим платежом возникли проблемы, и поэтому мужчины решили навестить «старого друга» для выяснения обстоятельств просрочки.

9 января, когда мужчины приехали к хозпостройкам местного фермера, они настойчиво попросили вернуть долг. Всю оставшуюся часть заемщик вернул, но кредиторы потребовали с него еще 20 тысяч рублей за просрочку. Выходец из Узбекистана категорически не согласился выплачивать штраф и между ним и требовательными заимодавцами произошел конфликт. Должник вернулся в дом, захватил охотничье ружье и несколько раз выстрелил в оппонентов. Пострадавшие скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, он положил тела в их автомобиль, вывез в поля, облил машину соляркой и поджег.

- В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел, - сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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