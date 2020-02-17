Шпагат, кадило, прорубь, смех - нестандартные рецепты от злых вирусов

Пока на Алтае продолжается карантин и не утихают страсти по поводу китайского коронавируса, барнаульцы и гости города демонстрируют нестандартные подходы «нашего ответа Чемберлену».

Красавица - гимнастка Анна Шурыгина отправляет вирусы подальше с помощью шпагата. Некоторые девушки, занимающиеся в ее гимнастическом зале, шутя называют себя «курочками гриль», которым никакие холода и вирусы не страшны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/761263" frameborder="0"></iframe> Гимнастка Анна Шурыгина.из личного архива

Священник Александр Микушин на днях освятил кабинет «Комсомолки» от коронавируса. Приглашая его на интервью, мы пошутили на эту тему, а батюшка на полном серьезе пришел со всеми положенными для освящения церковными атрибутами: кадилом, кропилой, святой водой, свечками. На вопрос о том, можно ли было освящать помещение без этих штучек, Микушин ответил так:

Александр Микушин освятил кабинеты "Комсомолки"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Когда в Америке к отцу Александру Шмеману, ныне покойному, подошли американские протестанты и спросили о том, зачем ему кадило, кропило, свечи и весь этот антураж, тот ответил: «Я бы мог много говорить о богословском и символическом толковании, но скажу просто - детям это нравится!»

Александр Микушин освятил кабинеты "Комсомолки"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Потом мы, и вправду, как дети, стояли в запахе ладана, очарованно наблюдая за ритуалом священника. Ну что, сказать, пока тьфу-тьфу-тьфу, в редакции после этого никто не кашляет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/761261" frameborder="0"></iframe> Освящение "Комсомолки".Видео Ольги Ведерниковой

А вот барнаульские моржи, как радостные малые ребята, в эти дни ныряют в прорубь, скандируя: «Коронавирус нам не страшен, мы плывем, руками машем». Этим закаленным барнаульцам нипочем ни отечественные, ни заморские болезни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/761265" frameborder="0"></iframe> Моржи борются с вирусами.из личного архива

Еще один герой видео - целитель-травник Муллозухур Тохири. В эти дни известный фитотерапевт из Душанбе приехал к своим коллегам в Барнауле и между делом поделился с ними и нами системой ежедневных упражнений, которые следует выполнять, для того, чтобы не поддаться вирусам и жить сто лет.

Это и дыхание по Бутейко, и самомассаж, и звуки мантр и т.д. Кроме этого Тохири советует ежедневно перед едой и после еды пить по 200 мл чистой питьевой воды, ходить в день по 3-10 километров, смеяться - по 30-40 минут, танцевать каждый вечер 15-20 минут. А перед сном, поглаживая себя по животу по часовой стрелке, внушать себе: «Я здоров, я молод, я красив, я счастлив, я богат и буду жить 100 лет, не болея». При этом, по словам Тохири, надо умудриться просить у бога прощения за грехи, а также у тех, кого обидели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/761266" frameborder="0"></iframe> Целитель-травник Муллозухур Тохири.

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«Пропейте противовирусные»: что советуют в аптеках для защиты от коронавируса

Зашла в аптеку, поплакалась фармацевту, что жуть как боюсь коронавируса, спросила: «Что купить, чтобы не заболеть?», а она мне: «Вчера тоже кто-то спрашивал. Для профилактики любые противовирусные пропейте. А у нас в Барнауле он появился? Я думаю, не о чем вам переживать, но на всякий случай пропейте любые противовирусные для профилактики: «Кагоцел», «Эргоферон», «Римантадин» (подробнее)