Музыка «ДДТ» и Эдиты Пьехи сделала соседей злейшими врагами
В Барнауле между соседями прошел конфликт на почве музыки. Теперь один из них пойдет под суд за угрозу убийством.
Ссора произошла между соседями многоэтажки в Центральном районе. Поздно ночью один из жильцов очень громко слушал песню группы «ДДТ» «Осень». Другому это не понравилось, и он пошел к нему разобраться.
Судя по всему, разговор не был задушевным, потому что шумный сосед не сбавляя громкости, включил другую не менее подходящую композицию - «В нашем доме поселился замечательный сосед» в исполнении Эдиты Пьехи. В этот момент на мужчину ополчились все, кто проживал с ним в смежных квартирах. Они вызвали полицию.
- На мужчину составили протокол об административном правонарушении по факту нарушения тишины в ночное время, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Когда стражи правопорядка ушли, нарушитель взял нож и пошел обратно разбираться к соседу. Разговор получился не менее агрессивным и обвиняемый даже грозился убить заявителя. После этого он попал под уголовное преследование. Свою вину мужчина признал полностью и вроде даже раскаялся, вот только размер ответственности определит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU