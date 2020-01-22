"Человек и закон" рассказал о чудесной истории с блогером и подростком из Камня-на-Оби
Эта история произошла 7 января в Камне-на-Оби. Для местной семьи она стала настоящим рождественским чудом. 13-летний Ваня случайно помог в автобусе незнакомой женщине с маленьким ребенком на руках, и после этого стал миллионером… Об этом писали многие СМИ, а недавно рассказали в передаче "Человек и закон" на Первом канале.
Человек и закон.
Напомним, блогер и писатель Наталья Мишина из Петербурга отдыхала с сыном в Камне-на-Оби. Именно за нее в автобусе рассчитался школьник (пока женщина замешкалась). После этого случая Наталья нашла, где живут паренек и его мама Татьяна, и пришла к ним в гости. Выяснилось, что небогатая семья делает ремонт, и мальчику не могут выделить денег на художественную школу. Тут же появилась идея - помочь семье с помощью подписчиков Наташи. Блогер опубликовала пост с номером карты Татьяны и предложила собрать деньги на ремонт, чтобы Ваня скорее пошел рисовать.
ИСТОЧНИК KP.RU