Создатели фильма «Счастье в конверте»: он о любви, добре и вере в мечту

12 марта в широкий прокат выходит фильм «Счастье в конверте». Его создателями выступили наши земляки – Евгений Бедарев и Светлана Суханова.

Если Евгений давно известен публике, как сценарист и режиссер – именно ему принадлежит авторство таких фильмов и сериалов, как «В ожидании чуда», «Тариф новогодний» «Домовой», «Пока цветет папоротник» и «Беловодье. Тайна затерянной страны», то Светлана больше известна как актриса (одна из самых ярких ролей - жена Володи в «Полицейском с Рублевки»). Она также играла в фильмах Бедарева, а вот теперь сама встала по другую сторону камеры. Если быть точнее, то она режиссер ленты.

Светлана СухановаФото: Олег УКЛАДОВ

Счастье в конверте - Финальный трейлер 2019.

В поддержку своего фильма «Счастье в конверте» его авторы организовали тур по 23 городам России – от Владивостока до Севастополя. О том, как он проходит, мы узнали непосредственно у Светланы Сухановой.

- Фильм состоит из трех новелл и в каждой из них фигурирует письмо. Связаны между собой они одной сквозной историей – они рассказываются на почте почтальонами трех поколений. Истории рассказывают нам о добре, о выборе, о том, как оставаться человеком, о том, как идти за своим сердцем, верить в мечту. Это доброе, светлое, душевное кино. Такое, которого давно не было. На нем можно не просто поплакать, а обрыдаться, - признается Светлана. – За все время создания я посмотрела его раз 900 и все время в каких-то моментах все равно плачу.

По ее словам, все истории придумал Евгений Бедарев, и все возможные совпадения – это случайность. Но при этом каждый зритель действительно видит в них что-то свое из своей жизни, жизни своих близких, знакомых.

Светлана Суханова и Евгений Бедарев во время съемокФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Даже сейчас среди кинопрокатчиков находились скептики, которые не хотели браться за прокат картины, утверждая, что без медийных артистов оно не пойдет. «Да, хорошее кино про добрых людей, о любви, о чуде… Да кому это нужно?», - говорили они. А мы сейчас едем с туром по стране и в каждом городе наблюдаем примерно одну и ту же картину: зрители выходят после сеанса (все они разного возраста – дети, молодежь, люди среднего возраста, пожилые) зареванные, все благодарят и говорят: «Как же хорошо, что в вашей картине нет медийных артистов! Мы видим в этих историях своих соседей, своих родных и себя!», - рассказывает PR-директор фильма Мария Безрук.

Светлана говорит, что актеров подбирали так, чтобы за ними не было шлейфа громких ролей, которыми они могли перебить все впечатление от картины.

- Зритель должен был поверить, что это реально существующий человек, - говорит режиссер. - А еще мне очень обидно за пожилых актеров, которые уже забыты, но они народные и заслуженные! Это прекрасные актеры, но, к сожалению, их не знает зритель. Поэтому мне хотелось познакомить с ними, сказать, что они есть.

Причем кастинг был не на все роли. Так, для первой истории героя даже не искали: с Залимом Мирзоевым Светлана познакомилась еще в Барнауле во время съемок фильма «Пока цветет папоротник».

- Он уже тогда был мною внутренне утвержден, хотя тогда еще не был написан сценарий. Я подходила к нему и говорила: «Залим, ну вы же сыграете у меня в кино?». А уже во время съемок «Беловодья» я увидела севастопольского артиста Виктора Куклина и тоже утвердила его без проб, - говорит Суханова.

На другие роли, в основном, был кастинг, но все герои – профессиональные актеры, просто не раскрученные, и, безусловно, талантливые. Создатели ленты уверены – истории, которые рассказываются в фильме, и то, как их передали, не оставят зрителей равнодушными. Это трогательное душевное кино, которое придется по вкусу не только молодому поколению, но и старшему, для которого, согласитесь, современный репертуар кинотеатров мало подходит.

Даже мужчины после фильма не сдерживают слезФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Многие говорят, что у них после фильма возникло желание позвонить маме, навестить папу. Но лично для меня самым ценным был отклик, который я услышала в детском центре «Созвездие» под Хабаровском. Ко мне подошла девочка и сказала: «Я сразу позвонила маме и сказала, что я ее люблю. Я пока смотрела кино, я поняла, что я так часто ее обижаю. Я рада, что у меня есть возможность все исправить и относиться бережнее к ней и к бабушке», - добавляет Мария Безрук.

- А мне нравится, как на фильм реагируют мужчины, - тут же подхватывает Светлана. – Он же как считает: «Зачем нам эта лирика?». Но когда он выходит, у него дрожит губа и он говорит: «Ребята, я поехал к маме» - это дорогого стоит.

Всероссийская премьера фильма «Счастье в конверте» состоится 12 марта.

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