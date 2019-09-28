Алтайский режиссер Евгений Бедарев снял совместный фильм с Александром Петровым

Закрытая премьера фильма «Счастье в конверте», автором сценария которого выступил алтайский режиссер Евгений Бедарев, состоялась несколько дней назад Санкт-Петербурге на Международном форуме и выставке «Кино Экспо».

Евгений Бедарев известен широкой публике как создатель таких фильмов как «В ожидании чуда», «Тариф «Новогодний»», «Пока цветёт Папоротник», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Домовой». Все эти ленты объединяет одно – это добрые фильмы, фэнтези, в какой-то степени сказки, про добро и чудеса, которые иногда случаются. Таким же станет и новая картина «Счастье в конверте».

Евгений Бедарев

- Очень важный, нужный, добрый и очень душевный фильм. «Счастье в конверте» - это фильм-притча, фильм-чудо, фильм-мечта. Некоторые, кто его уже посмотрел, сравнивают этот фильм с бабушкиными сказками, которые хочется слушать и слушать... – рассказывает Евгений Бедарев. - Такое ощущение, что ты сидишь в тёплой комнате, за окном падают крупные хлопья снега, в печке топятся дрова, а с кухни пахнет блинами. Сейчас бабушка достанет земляничное варенье, нальёт душистый чай и позовёт завтракать...

Счастье в конверте - Финальный трейлер 2019.

Команду, которая работала над лентой, можно назвать звездной: сценарист Евгений Бедарев, режиссер Светлана Суханова (актриса, исполнительница ролей в фильмах «Пока цветёт Папоротник», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Полицейский с Рублевки» и т.д. – прим.ред.), композитор Роман Архипов (экс-"Челси"), продюсер Александр Петров. Последнего вообще можно не представлять – это герой нашего времени. Редкая киноновинка отечественного производства выходит на большой экран без его участия. Однако в этот раз он остался за кадром.

- Я рад быть частью этой команды. Хочется, чтобы это кино посмотрели как можно больше людей. Мне очень хочется рассказывать об этом фильме, потому что оно светлое, душевное, настоящее, нужное сегодня. Оно заставляет нас задуматься о каких-то главных вещах в нашей жизни, - говорит Петров.

Александр Петров

Этот фильм снимали в Карелии, Крыму, Санкт-Петербурге. Среди героев нет «замыленных» медийных лиц. Их подбирали специально таким образом, чтобы за ними не было шлейфа каких-то предыдущих работ. В киноленте идет повествование о трех, казалось бы, на первый взгляд, не связанных между собой историях. Но общее кое-что все-таки есть – это любовь, дружба, вера в мечту и связи поколений, о том, как оставаться человеком в любой ситуации. Так или иначе, основные герои фильма связаны с войной и при этом создатели ленты не делают это главной темой.

- Это мое «спасибо» моим дедушкам и бабушкам, которые воевали в Великой Отечественной войне, - признается Светлана Суханова.

Уже состоялось несколько фокус групп и даже на стадии «сырого» фильма зрители выходили с показа под огромным впечатлением и в слезах. Многие признавались, что непременно сходят еще раз, когда лента будет идти в кинотеатре и обязательно возьмут с собой своих родителей, ведь это семейный фильм.

Буквально накануне «Счастье в конверте» смогли увидеть участники первой Международной конференции «Память победителей» координаторов движения Бессмертный полк. Форум проходил в Сербии. В нем принимают участие более ста организаторов шествия из 55 стран.

Евгений Бедарев и Светлана Суханова на съемках фильма

По словам председателя исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Артема Хуторского, этот фильм для показа гостям выбрали не случайно. Дело в том, что тема войны в нем хоть и выступает на втором плане, но именно благодаря этому он относится к тем лентам, которые не позволяют переписать историю, но и равнодушным не оставляют.

- Честно говоря, давно не смотрел что-то такое, что на первый взгляд снято очень просто, с душой, но очень-очень глубоко. Всё в фильме сделано замечательно и надеюсь на дальнейшее сотрудничество, что сможем его показать в США, - сказал после просмотра Игорь Ноздрин, координатор «Бессмертного полка» в г. Сиэтл (США).

Постер фильмаФото: предоставлено организаторами

- «Счастье в конверте» великолепный, семейный, душевный, наполненный, эмоциональный и самый лучший фильм, который я видела за последнее время. Потому что те эмоции, которые мы испытали, многие из нас, и я, в том числе, давно не испытывали. Потому что это проходит через душу и звенит в душе очень долго. Спасибо, огромное спасибо создателям фильма за то, что они преподали нам урок, о том, что мы забыли. Забота о родителях, о детях, нам этого не хватает, наша жизнь именно такая, мы этим живем, надо остановиться, задуматься и проанализировать: что мы делаем? Куда мы идем? Я советую всем этот фильм от мала и до велика! – добавляет Ирина Иванченко, координатор «Бессмертного полка» в Дании.

Выход фильма в российский прокат запланирован на 19 марта 2020 года.