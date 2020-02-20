В 2023 году в Барнауле может появиться новый аэропорт

В правительстве Алтайского края состоялось заседание, на котором решалось, без лишней скромности, будущее барнаульского аэропорта. Нынешних площадей катастрофически не хватает для развития воздушной отрасли региона.

Пассажиропоток больше не растет

На самом деле, уже на протяжении нескольких лет АО «Авиационное предприятие «Алтай» является прибыльным – в год оно приносит 50-80 млн рублей. При этом акционерам дивиденды не выплачиваются. Все деньги, которые идут в плюс, оно пускает в дело: на содержание и развитие. Однако их все равно недостаточно, чтобы своими силами провести реконструкцию аэровокзала, а между тем, необходимость в этом давно назрела.

Дело не только в том, что предприятие уже не способно увеличивать пассажиропоток, сам комплекс ни по одному из параметров не соответствует современным требованиям. Поэтому чисто физически обслуживать больше ста человек в час оно не может. Но даже в таких суровых условиях аэропорт бьет собственные рекорды – по итогам 2019 года пассажиропоток составил 530 тысяч человек. И пока это предел.

Спрос на авиаперевозки есть, и он может расти – в этом уверены и совладельцы воздушной гавани – компания «Новапорт». Осталось только построить новый терминал. По предварительным подсчетам, на это потребуется около трех миллиардов рублей, и это главная проблема. Так как собственных средств у аэропорта не так много, столь большой кредит ему не даст ни один банк. Поэтому было найдено другое решение.

- На сегодняшний день владельцами акций АО «Авиапредприятие «Алтай» являются правительство Алтайского края, которому принадлежит контрольный пакет и ООО «Новапорт Холдинг». В результате увеличения уставного капитала путем проведения эмиссии и приобретения ООО «Новапорт Холдинг» всего дополнительного выпуска, ему будет принадлежать 75% акций (минус одна акция). Правительство края при этом уменьшит свою долю в уставном капитале до 25% плюс одна акция, но оставит за собой блокирующий пакет, - говорит министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

В случае выпуска дополнительных акций удастся привлечь дополнительно около 700 миллионов рублей, а остальное можно будет взять в кредит. Предприятие уже начало работать в данном направлении и чтобы в случае положительного решения не терять время, уже сейчас началось проектирование, ведь только на согласование и оценку может уйти полгода.

По словам начальника управления имущественных отношений края Елены Зинковой, в случае эмиссии правительство ничего не потеряет. Оно по-прежнему будет участвовать в принятии решений, а в последствии, когда терминал будет построен, начнет получать прибыль от увеличивающегося пассажиропотока.

- В перспективе регион будет владеть одной четвертой современного надежного предприятия с хорошими перспективами. А пассажиры смогут летать в хороших условиях, - отметил губернатор Виктор Томенко.

Радужные перспективы

Генеральный директор компании ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков обрисовал и другие перспективы. К примеру, он подчеркнул, что строительство никак не повлияет на работу действующего здания аэровокзала, а ввод нового терминала позволит привлечь большее число авиакомпаний, а это значит: будет больше рейсов, расширится география полетов, а в условиях конкуренции ниже будет и стоимость билетов. Но и еще один плюс – после ввода в эксплуатацию большого терминала, действующий переоборудуют для международных рейсов и для этого не потребуются столь большие вложения, а площадей там более чем достаточно и они находятся в хорошем состоянии.

В перспективе с увеличением пассажиропотока увеличится прибыль предприятия, а значит, увеличатся и поступления в бюджет края.

В завершении обсуждения губернатор Виктор Томенко дал поручение создать рабочую группу, в рамках которой будут решаться все текущие вопросы по строительству нового терминала.

- Эта тема важна, принципиальна, долгосрочна, финансово ёмкая, она касается большого количества жителей и гостей края. Сегодня мы выходим на положительное решение. Будем контролировать выполнение всех условий инвестиционного соглашения. Начать работы по строительству можем уже в конце текущего года, - подчеркнул глава региона.

Таким образом, если все процедуры и все работы будут идти по плану, то уже весной 2023 года в Барнауле может появиться новый терминал для внутренних рейсов.

Справка:

Международный аэропорт Барнаула был построен в 1968 году. Общая площадь аэровокзала - 4,5 тысячи квадратных метров (с учетом многократных переустройств).

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