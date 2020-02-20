Ремонт вокзала и запуск «Ласточки» обсудили в правительстве Алтайского края

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:32:54+03:00

Объем инвестиций в 2020 году составит не менее 5,8 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем, на которой обсудили предстоящий ремонт станции в Барнауле и запуск «Ласточки».

Это все планы на ближайшую перспективу. Всего же в 2020 году ОАО «РЖД» намерено вложить в развитие собственной инфраструктуры в регионе не менее 5,8 млрд рублей.

- Мы продолжаем совместную системную работу по обновлению пригородного пассажирского парка. В ближайшее время в рейс выйдут шесть новых пассажирских вагонов в составе поездов компании «Алтай-Пригород». В соответствии с инвестиционной программой компании «РЖД» на 2020 год планируется поставка еще 19 пассажирских вагонов для организации пригородных перевозок. Кроме того, в рамках созданной межведомственной комиссии продолжается работа по организации курсирования современного электропоезда «Ласточка», - рассказал Александр Грицай.

Строительно-монтажные работы на станции начнутся в следующем году. По словам губернатора Виктора Томенко, железнодорожный вокзал – это именно то место, откуда начинается город и пребывающим на поезде именно он формирует образ краевой столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта

Из-за небольших площадей он физически не может увеличить пассажиропоток (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU