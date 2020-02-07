Дневник худеющей. За неделю – минус 3 килограмма

- Поздравляю, ты подписала договор с дьяволом. А я - его «адвокат», поэтому пощады не будет, - сказал на первой же тренировке после подписания договора мой тренер Илья Мукин.

На три ближайших месяца - я в проекте «Сибирская трансформация». Это проект для тех, кто хочет похудеть и привести себя в форму. Опытные спортсмены-наставники составляют тебе программу тренировок, расписывают питание и лично контролируют до конца проекта. Одним словом, вариантов схалявить – нет. И это стимулирует!

Главное, чтоб не получилось как всегда…

А то ведь как часто бывает - хотела похудеть к лету на десять килограмм. Осталось ещё пятнадцать. То лень, то появился повод выпить винишка. Или голова неожиданно заболела. Думаю, вы меня прекрасно понимаете...

Но, согласитесь, в данном случае остаться через три месяца с первоначальными результатами - это вообще не комильфо. Тем более, что скоро лето. Поехали! Буду рассказывать и об успехах, и о провалах. О радостях и горестях. Первая из них - отказ от конфеточек, прощайте, мои сладенькие. Как минимум на три месяца.

Диета

Тренер Илья Мвукин посадил меня на диету. Меня. На диету! Это словно строгий режим на три месяца: без сладкого, мучного, копченого и жареного.

Вообще-то я всегда была против диет. При этом страшном слове моё буйное воображение всегда рисует живописные картинки: вот я с тоской посматриваю на кошачий корм, а вот в комнату заглядывает холодильник и удивлённо, непрощающе смотрит на меня, а тощая попа вторит: «У тебя больше нет шансов на приключения!». Тут же на ум приходит знаменитая фраза Фаины Раневской: «Если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой - морда становится меньше, но грустнее». Одним словом, кругом сплошные демотиваторы.

Спустя неделю

Отчитываюсь - минус 3 кг за неделю. За это время было 8 часов тренировок – 3 часа в тренажерном зале, 2 часа – растяжка, 3 часа – танцы. Короче, жить некогда. Уже предвижу вопрос – когда я все успеваю? В зал хожу к 8 утра (кстати, потом очень бодро себя чувствуешь весь день), также у меня заняты под тренировки субботы. Но! Даже не смотря на это, как минимум 3 дня в неделю у меня остаются свободными – можно еще чем-нибудь заняться. Так что не жалуйтесь, господа, что вы бы тоже хотели, но вам ужас как некогда. Просто вам недостаточно хочется.

Про еду. Питаюсь по расписанной тренером диете. Думала, что меня это будет очень напрягать. К удивлению – нет. Видимо, фраза тренера о том, что «70% успеха – это диета, а не тренировки», крепко засела в мой мозг. Боже мой, опять это ужасное слово.

- Да у тебя рацион ещё очень богатый! – говорит он.

Когда понимаешь, что тренер завидует твоим калориям – это греет душу. Надеюсь, что этот адвокат дьявола не урежет мне меню после этого.

По многочисленным просьбам в ближайшее время распишу свой рацион.

P.S. Кстати, ни одна конфета и булочка в ходе моей диеты пока что не пострадали.

Продолжение следует.