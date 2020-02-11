27 воспитанников алтайского интерната оказались в больнице из-за вспышки инфекции

В горноалтайской школе-интернате для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, произошла вспышка инфекции. Но руководство до последнего пыталось это скрыть. В итоге число заболевших выросло с четырех до 27 человек. Детей госпитализировали, а глава республики Олег Хорохордин уже поручил наказать виновных.

Все началось 6 февраля. Как сообщали в пресс-службе регионального минобрнауки, четырех школьников в возрасте от 11 до 13 лет направили в Республиканскую детскую больницу: они пожаловались на головную боль и высокую температуру. В новости от 7 февраля указано, что ситуация находится на контроле у ведомства. Однако с 7 по 9 февраля число детей с такими же симптомами увеличилось в несколько раз.

Чтобы разобраться в ситуации, глава региона Олег Хорохордин провел экстренное совещание по ситуации. Выяснилось, что руководство школы скрывало массовую заболеваемость и не установило вовремя строгий карантин, чтобы не допустить роста числа заболевших.

- Надлежащее медицинское наблюдение за детьми было не организовано. Дети с признаками заболевания выезжали на отдых за пределы города, допускалось самостоятельное лечение детей персоналом школы-интерната, - рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Алтай Леонид Щучинов.

По последним данным инфекция поразила 27 ребятишек. Им поставили диагноз - острый гастроэнтерит средней и легкой степени тяжести, у четырех из них обнаружили возбудителя заболевания – аденовирус.

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова пояснила корреспонденту «Комсомолки», что аденовирус относится к острым респираторным вирусным инфекциям, и передается воздушно-капельным путем.

По словам министра здравоохранения Сергея Коваленко, сейчас жизни детей ничего не угрожает. Сегодня, 11 февраля, четверых воспитанников готовят к выписке: анализы у них хорошие. Остальные больные получают необходимое лечение. Тем временем, в очаге инфекции, школе, до 13 февраля объявлен карантин.

- В настоящее время все ученики находятся под медицинским наблюдением. В интернате на пищеблоке, в группах и комнатах проведена заключительная дезинфекция и усилен дезинфекционный режим. Эпидемиологическое расследование по установлению пути и фактора передачи инфекции продолжается, - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Хорохордин заявил, что таких случаев быть не должно. Он и сам узнал о ситуации в школе далеко не первый: руководитель регионального Роспотребнадзора Леонид Щучинов своевременно не доложил о проблеме руководителю региона. В связи с этим, глава республики поручил первому зампреду правительства Алексею Тюхтеневу возглавить межведомственную комиссию, которая предложит меры ответственности для должностных лиц.

Следственное управление Следственного комитета по Республики Алтай назначило по факту госпитализации доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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