«Мы так отжали 12 квартир, ваша – следующая»: семью выгнали из дома скупщики арестованного жилья

«Кто такой? Пошел вон!» - услышал незнакомый голос барнаулец Дмитрий Тончинский, когда попытался зайти к себе домой в квартиру по улице Малахова, 87. Накануне нового года, пока мужчина был на работе, кто-то вскрыл отмычками дверь, сменил замки и заперся внутри с вещами жильцов. Оказалось, сюрприз преподнес банк, куда они платили ипотеку последние десять лет.

- Банк продал квартиру за нашей спиной. У нас были проблемы с платежами, но суд дал отсрочку, чтобы собрать деньги и оплатить долг. Квартиру пустили с молотка в обход решения суда. Не было никаких уведомлений о выселении, описи имущества – у нас внутри остались деньги и документы, наконец. Нас выкинули на улицу 28 декабря. Получить свои вещи мы так и не смогли, - рассказал Тончинский.

Переплатили миллион, но оказались в долгу

Сейчас семья из четырех человек – жена Дмитрия, взрослый сын и 15-летняя дочка ютятся на съемной квартире и пытаются вернуть кровные квадраты.

Семья Тончинских взяла ипотеку еще в 2006 году. Дмитрий с женой занимались продажей сельхозкультур и кормов, дела шли в гору, поэтому исправно платили каждый месяц ипотеку, платеж составлял 20 тыс. рублей. В конце 2015 до них докатился кризис, и бизнес пришлось закрыть. Ипотека и кредиты, которые они брали на развитие дела, остались. Дмитрий купил «Газель» и начал зарабатывать доставкой, жена устроилась на АЗС оператором.

Бывшая квартира ТончинскихФото: ОЛЕКСЮК Иван

- Мы продолжали платить кредит, но у нас никак не получалось вносить деньги по графику, 7 числа каждого месяца, деньги приходили только в 20-х числах. Мы не раз обращались в банк, просили перенести дату платежа, но нам отказывали. Мы вносили, как могли, но проценты капали. В итоге, через год оказалось, что мы злостные неплательщики. Это притом, что квартира стоит 1,5 миллиона, а выплатили мы уже 2,5 миллиона рублей, - говорит Дмитрий.

Ипотечный счет несколько раз арестовывали приставы из-за других долгов, банк открывал новый, платежи продолжались. После очередного "сбоя" банк подал на заемщиков в суд, и квартиру выставили на торги в 2017 году. Дмитрий через суд добился отсрочки исполнения решения до февраля 2018 года – все это время семья собирала деньги, чтобы полностью закрыть кредит. А потом выяснилось, что квартира продана. Семья "придержала" деньги, боясь лишиться и квартиры, и средств - все это время они пытались добиться отмены решения торгов. Уведомление о выселении не приходило, поэтому они продолжали спокойно жить.

- Сумма была готова, но тут нашу квартиру захватили - не было никакого решения суда о выселении, не было приставов, которые должны были бы описать имущество. Выясняется, что квартира продана вообще в ноябре 2017-го – то есть несмотря на решение суда дать нам время выплатить кредит. Я считаю, что это «рейдерский захват», а эти скупщики квартир действуют вместе с приставами и банками, - рассказал Дмитрий.

В почтовом ящике скопились письма на имя Дмитрия ТончинскогоФото: ОЛЕКСЮК Иван

Квартира пустует

Семья не раз обращалась в полицию и Следственный комитет, но ведомства не увидели в выселении семьи преступления. Сейчас в уже бывшей квартире Тончиских находятся их вещи, в квартире прописаны жена и дети Дмитрия, но попасть внутрь они не могут – боятся вскрыть замки, так как это может осложнить ситуацию и тогда они никогда не смогут вернуть свое жилье.

Квартира пустует, в почтовом ящике копятся письма – ответы Дмитрию Тончинскому на заявления из полиции, Следственного комитета, жилищной инспекции.

Мы отправились в квартиру Тончинских. Но новых жильцов дома не оказалось. Из двери напротив выглянула испуганная пенсионерка.

- Что вам надо? – встретила женщина корреспондентов «КП». – Никого там нет, и не появляются они. Ничего рассказывать вам не буду, я посторонний человек, еще кто-нибудь по голове даст за разговоры с вами.

Застать жильцов не удалось, будем надеяться что перезвонят.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Новый владелец квартиры

Новым собственником квартиры оказался некий Евгений Свиридов, но кто он и как выглядит, Тончинские не знают – он не явился ни на одно заседание, где рассматривали вопрос о признании торгов по продаже квартиры недействительными.

- Как проходили торги, почему никто не смотрел квартиру, почему Свиридов покупал не глядя? — удивляется Тончинский.

По словам адвоката выселенных барнаульцев, квартира Тончинских – это не первая покупка недвижимости Свиридовым.

- Мне удалось выяснить, что Свиридов начал принимать участие в аналогичных торгах с 2013 года в разных городах края. Схема везде была примерно одинаковая. Он скупал квартиры, потом выселял прежних жильцов с помощью своих представителей и таким образом забирал себе квартиры, - рассказал адвокат Михаил Просолов.

По словам Дмитрия Тончинского, при встрече с представителями собственника, те «не советовали» обращаться в полицию.

- Они мне так и заявили - в полицию можете не обращаться, мол, у них везде свои люди, они таким образом «отжали» уже 12 квартир, а моя – следующая. Один из них даже угрожал, говорил, что за ним стоят люди, «развалившие тракторный завод в Рубцовске», - вспоминает Дмитрий.

Бывшая квартира ТончинскихФото: ОЛЕКСЮК Иван

Есть ли шанс вернуть квартиру

Юрист семьи считает, что при выселении были допущены грубые нарушения.

- Оно должно осуществляться только на основании решения суда. Если нет решения, исполнительного производства, требований, актов, то это самоуправство. Касаемо торгов у нас есть предположение, что они проводятся с нарушениями, в том числе номинально, без денег. Мы пока занимались судебными приставами, они не смогли ответить на вопросы о платежах, которые совершил новый собственник, и еще на ряд вопросов, - говорит Просолов.

Юрист считает, если нарушения удастся доказать, то семье будут обязаны вернуть квартиру.

- Я буду «воевать» до последнего патрона и не уступлю им свой дом, - говорит Дмитрий Тончинский.