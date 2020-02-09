Эффектные волейболистки: огонь, а не девчонки!
9 февраля - День волейбола. В честь этого праздника «Комсомолка» собрала фото красивых и эффектных волейболисток студенческой лиги Алтайского края. А также узнала о их мечтах, любимых книгах и о том, что они ценят в спорте.
Яна Грохотова
Яна ГрохотоваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Амплуа в команде: доигровщик
Вуз: Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)
Рост: 164
Вес: 50
Год рождения: 1996
Разряд: Любитель
Любимые книги: Фёдор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание», Лев Николаевич Толстой «Анна Каренина»
Любимый фильм: «Властелин колец»
Любимое блюдо: слабосоленая семга с картофелем
Что ценит в спорте: спорт помогает быть здоровой, сильной, красивой, исполнительной и дисциплинированной.
Девиз: «Скажи нет лени!» и «Когда, если не сейчас?».
Мечта: чтобы спорт стал доступен абсолютно для всех.
Мария Арефьева
Мария АрефьеваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Амплуа в команде: центральный блокирующий
Вуз: Алтайский медуниверситет
Рост: 185
Вес: 64
Год рождения: 1999
Разряд: 1 взрослый
Любимые книги: детективные жанры, медицина, книги Филлис Дороти Джеймс
Любимый фильм: люблю сериалы
Любимое блюдо: «Равнодушно отношусь к еде, но настроение может поднять кусочек шоколадного торта»
Что ценит в спорте: полученные эмоции, заряд и вдохновение
Мечта: найти своё место в жизни и профессию.
Алена Крюкова
Алена КрюковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Амплуа в команде: - доигровщик
Вуз: РАНХиГС
Рост: 170
Вес: 54
Год рождения: 2000
Разряд: любитель
Любимая книга: Стивен Кинг «Кладбище домашних животных».
Что ценит в спорте: возможность самосовершенствоваться.
Мечта: достичь всех поставленных целей.
Анжелика Алпатова
Анжелика АлпатоваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Амплуа в команде: доигровщик
Вуз: Алтайский госуниверситет
Рост:182
Вес: 62
Год рождения: 1996
Разряд: КМС
Любимая книга: Ирвин Шоу «Люси Краун»
Любимый фильм: «1+1»
Любимая еда: роллы
Что ценит в спорте: эмоции, которые даёт игра, непередаваемый адреналин и азарт от выигранных мячей.
Девиз: никогда не сдаваться!
Мечта: открыть свой фитнес-клуб.
Екатерина Нагорнова
Екатерина НагорноваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Вуз: АлтГУ
Амплуа в команде: Доигровщик
Рост: 175
Вес: 51
Год рождения: 1999
Разряд: 2-ой взрослый
Любимые книги: Дэниел Киз «Цветы для Элджернона», психологические книги
Любимый фильм: «1+1», «Заплати другому»
Мечта: создать крепкую семью, иметь верных друзей рядом, работу, которая будет приносить удовольствие и возможность часто путешествовать».
Юлия Барышникова
Юлия БарышниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Амплуа в команде: центральный блокирующий
Вуз: АлтГУ
Рост: 180
Вес: 63
Год рождения: 1998
Разряд: 1 взрослый
Любимые книги: Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы», Гиллиан Флинн «Исчезнувшая»
Любимый фильм: сериал «Метод»
Любимое блюдо: окрошка
Что ценит в спорте: вкус победы
Мечта: «Она есть, но сохраню ее в секрете».
Даша Волкова
Дарья ВолковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Амплуа в команде: Доигровщик
Вуз: АГМУ
Рост: 173
Вес: 62
Год рождения:1999
Разряд: 1 взрослый
Любимая книга: Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
Любимый фильм: «1+1»
Что ценит в спорте: командный дух, друзей, азарт
Мечта: реализоваться в жизни.
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