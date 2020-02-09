2020-02-08T20:32:44+03:00
Спорт

Эффектные волейболистки: огонь, а не девчонки!

9 февраля отмечается День волейбола
Анна МОСКАЛЕНКО
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Яна Грохотова и Екатерина НагорноваЯна Грохотова и Екатерина НагорноваФото: из личного архива героя(ев) публикации
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9 февраля - День волейбола. В честь этого праздника «Комсомолка» собрала фото красивых и эффектных волейболисток студенческой лиги Алтайского края. А также узнала о их мечтах, любимых книгах и о том, что они ценят в спорте.

Яна Грохотова

Яна Грохотова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Яна ГрохотоваФото: из личного архива героя(ев) публикации

Амплуа в команде: доигровщик

Вуз: Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)

Рост: 164

Вес: 50

Год рождения: 1996

Разряд: Любитель

Любимые книги: Фёдор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание», Лев Николаевич Толстой «Анна Каренина»

Любимый фильм: «Властелин колец»

Любимое блюдо: слабосоленая семга с картофелем

Что ценит в спорте: спорт помогает быть здоровой, сильной, красивой, исполнительной и дисциплинированной.

Девиз: «Скажи нет лени!» и «Когда, если не сейчас?».

Мечта: чтобы спорт стал доступен абсолютно для всех.

Мария Арефьева

Мария Арефьева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мария АрефьеваФото: из личного архива героя(ев) публикации

Амплуа в команде: центральный блокирующий

Вуз: Алтайский медуниверситет

Рост: 185

Вес: 64

Год рождения: 1999

Разряд: 1 взрослый

Любимые книги: детективные жанры, медицина, книги Филлис Дороти Джеймс

Любимый фильм: люблю сериалы

Любимое блюдо: «Равнодушно отношусь к еде, но настроение может поднять кусочек шоколадного торта»

Что ценит в спорте: полученные эмоции, заряд и вдохновение

Мечта: найти своё место в жизни и профессию.

Алена Крюкова

Алена Крюкова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алена КрюковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Амплуа в команде: - доигровщик

Вуз: РАНХиГС

Рост: 170

Вес: 54

Год рождения: 2000

Разряд: любитель

Любимая книга: Стивен Кинг «Кладбище домашних животных».

Что ценит в спорте: возможность самосовершенствоваться.

Мечта: достичь всех поставленных целей.

Анжелика Алпатова

Анжелика Алпатова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Анжелика АлпатоваФото: из личного архива героя(ев) публикации

Амплуа в команде: доигровщик

Вуз: Алтайский госуниверситет

Рост:182

Вес: 62

Год рождения: 1996

Разряд: КМС

Любимая книга: Ирвин Шоу «Люси Краун»

Любимый фильм: «1+1»

Любимая еда: роллы

Что ценит в спорте: эмоции, которые даёт игра, непередаваемый адреналин и азарт от выигранных мячей.

Девиз: никогда не сдаваться!

Мечта: открыть свой фитнес-клуб.

Екатерина Нагорнова

Екатерина Нагорнова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Екатерина НагорноваФото: из личного архива героя(ев) публикации

Вуз: АлтГУ

Амплуа в команде: Доигровщик

Рост: 175

Вес: 51

Год рождения: 1999

Разряд: 2-ой взрослый

Любимые книги: Дэниел Киз «Цветы для Элджернона», психологические книги

Любимый фильм: «1+1», «Заплати другому»

Мечта: создать крепкую семью, иметь верных друзей рядом, работу, которая будет приносить удовольствие и возможность часто путешествовать».

Юлия Барышникова

Юлия Барышникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Юлия БарышниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Амплуа в команде: центральный блокирующий

Вуз: АлтГУ

Рост: 180

Вес: 63

Год рождения: 1998

Разряд: 1 взрослый

Любимые книги: Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы», Гиллиан Флинн «Исчезнувшая»

Любимый фильм: сериал «Метод»

Любимое блюдо: окрошка

Что ценит в спорте: вкус победы

Мечта: «Она есть, но сохраню ее в секрете».

Даша Волкова

Дарья Волкова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дарья ВолковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Амплуа в команде: Доигровщик

Вуз: АГМУ

Рост: 173

Вес: 62

Год рождения:1999

Разряд: 1 взрослый

Любимая книга: Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»

Любимый фильм: «1+1»

Что ценит в спорте: командный дух, друзей, азарт

Мечта: реализоваться в жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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