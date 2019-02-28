Самые красивые спортсменки Алтайского края: фотоподборка

Как ни крути, наступления весны больше всего ждут мужчины, потому что любят они глазами. Уже совсем скоро они снова смогут лицезреть прекрасные девичьи фигуры, которые последние месяцы были скрыты под объемной одеждой. А прекрасного на Алтае очень много.

Вот кто-кто готов не только к лету, а уже и к весне, и даже к осени, так это наши профессиональные спортсменки. Они держат марку круглый год, потому что большую часть времени находятся либо на сборах, либо на соревнованиях, и отдыхать им некогда. Да на таких и посмотреть приятно.

Екатерина Гусева

Пожарно-спасательный спорт. Чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту, мастер спорта по легкой атлетике, участник шоу «Русский ниндзя».

Екатерина имеет множество титулов, среди которых «серебро» чемпионата мира 2014 года, «золото» ЧМ и чемпионата России 2015 года, также 1 место на чемпионате России-2016 и чемпионата мира-2016 и т.д. Помимо этого Гусева сама является персональным тренером и учит других, как правильно поддерживать себя в форме. Достойный пример у ее подопечных несомненно есть!

Яна Кирпиченко

Лыжные гонки. Мастер спорта России международного класса, победитель и призер молодежного первенства России-2018, член сборной России.

yana_kirpichenko После сегодняшней "жаркой" тренировки (после которой мы отморозили все) уже и зима не кажется такой прекрасной И хочется в лето А пока греемся тёплыми снимками и воспоминаниями

Яна – новая звезда отечественного лыжного спорта. Спортсменка определенно идет по восходящей. Сейчас наша землячка находится на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске и имеет все шансы привезти оттуда очередную медаль. Ну, или как минимум, разобьет пару-тройку мужских сердец.

Дарья (Цветкова) Кулешова

Плавание. Мастер спорта международного класса, чемпионка России, чемпионка Всемирной универсиады в комбинированной эстафете, серебряный призер чемпионата Европы в эстафете, бронзовый призёр первенства Европы и т.д.

flowerrr955 Дарья Кулешова

Даше можно поаплодировать уже за то, что она молодая мамочка и находится в прекрасной физической форме, хотя ее малышам всего полтора года. Между прочим, она уже вовсю принимает участие в соревнованиях. Да, возможно, ее результаты еще не настолько высоки, но то, что она продолжает заниматься любимым делом, уже достойно уважения.

Полина Миллер

Легкая атлетика. Четырехкратная победительница первенства страны 2015 года, чемпионка России 2018 года в беге на 400 метров, лучшая молодая спортсменка страны по итогам 2018 года, победительница первенства России среди спортсменов до 20 лет (2019).

p_milka Полина Миллер

Для тех, кто давно следит за алтайской легкой атлетикой, Полина знакомый персонаж, а вот для остальных, она ракета, которая стремительно ворвалась в прошлом году в мир Королев спорта. Правда, не все у нее было гладко, но девушка не расстраивается и продолжает работать на результат.

Ирина Осипова

Хоккей на траве. Выступала за СК «Коммунальщик» с 2002 года.

На счету Ирины огромное количество трофеев. Она является обладателем Euro Cup Winners Trophy (2009), становилась призером первенств Европы в дивизионе Trophy, бронзовым призером чемпионата России (2004-2007, 2009), победителем молодежных первенств России. Была капитаном взрослой команды сборной России, а также молодежной сборной. И да, нельзя поспорить, выглядит спортсменка просто потрясающе!

Виктория Князева

Художественная гимнастика. Мастер спорта России. Победитель интерконтинентального кубка Германии. Призёр Всероссийских и Международных соревнований.

Вика с раннего детства занималась художественной гимнастикой на профессиональном уровне. Была членом сборной Алтайского края, получала приглашения в сборную России по групповым упражнениям, проходила сборы в Германии и Чехии, под руководством Галины Крыленко. Сейчас девушка сама занимается тренерством. Недавно она открыла в Барнауле студию растяжки и теперь других учит правильному шпагату. Как и все гимнастки, она обладает строгой осанкой и превосходной гибкостью.