Электронные трудовые книжки против бумажных: что теперь будет с документом

На смену бумажным документам все стремительнее приходят электронные версии. Теперь очередь дошла и до трудовых книжек. С января 2020 года начали переходить на новый формат этого документа. О том, что сейчас должна сделать работающая часть населения региона, «Комсомолке» рассказал заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Алексей Хомутов.

Так, до 30 июня этого года каждый работодатель обязан рассказать своим сотрудникам о нововведении – переходе на электронные трудовые книжки. У самих же работников есть выбор – они могут остаться с бумажным вариантом этого документа либо перейти на электронный. И в том, и другом случае нужно будет написать соответствующее заявление со своим решением работодателю. Причем сделать это нужно до 31 декабря 2020 года.

Кстати, в том случае, если кто-то из жителей Алтайского края с 1 января 2021 года впервые устроится на работу, у них трудовая книжка будет вестись только в электронном формате.

- Так как все заявления пишутся непосредственно работодателю никаких неудобств в виде очереди не будет. Если же вы решите остаться с бумажным вариантом трудовой книжки, то в любой момент можно передумать и написать заявление о переходе на электронную версию. А вот наоборот сделать будет нельзя, - пояснил Алексей Хомутов.

Переход на электронный вариант значительно упростит систему назначения пенсии. На сегодняшний день на каждого из жителей региона в системе Пенсионного фонда открыт лицевой счет, в котором находится вся информация о стаже работы. И вот чтобы лицевой счет был полный, нужно, чтобы на нем была отражена информация о всей трудовой деятельности человека.

- Это удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности. Также минерализируются ошибочные и недостоверные сведения о ней. И теперь работники смогут сами просматривать всю необходимую им информацию, - добавил заместитель управляющего.

Чтобы просмотреть данные своей трудовой книжки, жителям региона нужно будет запросить их у своего работодателя или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. Также получить эту информацию можно в многофункциональном центре (МФЦ) или на портале Госуслуг (предварительно подтвердив свою учетную запись).

Беспокоиться о том, что данные с электронного носителя могут бесследно пропасть - не стоит. Вся информация будет сопровождаться электронной цифровой подписью, и передаваться в базу данных. А она в свою очередь хранится на нескольких серверах. Так что все надежно защищено.

Если у кого-то из жителей Алтайского края появятся вопросы по нововведению, то они могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или позвонить в контакт-центр по номеру: (3852) 399-999.

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