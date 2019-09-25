Многофункциональный портал: какие новшества ждут жителей Алтайского края на Госуслугах

В рамках национального проекта «Здравоохранение», на который из федерального бюджета было выделено больше 1 триллиона 700 миллиардов рублей, до 2024 года будут реализованы восемь проектов. В их числе и проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В рамках него в Алтайском крае поменялась система записи к врачам через интернет. К тому же в ближайшие годы жителей региона ожидает множество удобных изменений.

Что произошло

С 1 сентября была закрыта интернет-регистратура медрег22.рф. Теперь записаться на прием к врачу через «цифру» можно только на портале Госуслуг.

- Главная задача проводимых изменений – предоставить пациентам максимальную информацию на портале Госуслуг. Здесь будут собраны все медицинские данные, которые нужны гражданам. Также одна из важных задач - совершенствование систем безопасности, - поясняют в региональном Минздраве.

Как «Комсомолке» рассказал директор «Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра» Виталий Азанов, на Госуслугах стандартизированы средства защиты информации и предусмотрена авторизация пользователя и его подтверждение, чего на медреге22.рф не было. Развивать его было дорого, а плодить множество ресурсов просто нецелесообразно. Поэтому решили собрать все возможности на едином портале государственных услуг.

Кстати, по официальным данным, сейчас в Алтайском крае на Госуслугах зарегистрировано около 1,5 млн человек. По сути, это почти всё взрослое население региона.

Новые возможности

Уже в начале следующего года на Госуслугах можно будет не только записаться на прием к врачу, но и выбрать страховую компанию, получить результаты своих лабораторных исследований, а также выписки из стационаров.

- Для части больниц это произойдёт уже в первом квартале 2020 года. Некоторые больницы начнут передавать результаты в электронном виде, дальше количество медицинских учреждений будет увеличиваться. Завершим все работы в Алтайском крае к концу 2021 года. Кстати, сейчас мы как раз активно приобретаем компьютеры для больниц, а в следующем году оборудуем техникой ещё семь тысяч рабочих мест, - говорит Виталий Азанов.

Фото Виталия Азанова взято с сайта medcluster22.ru

Так, в первую очередь начнут выдавать результаты исследований в электронном виде четыре крупные больницы Алтайского края. Они будут выгружать результаты на Госуслуги через несколько часов после готовности. Это Краевая клиническая больница и Диагностические центры в Бийске, Барнауле и Рубцовске. Потому что именно на эти медучреждения приходится больший объем исследований. Постепенно к системе будут подключены и все поликлиники региона.

И это далеко не все изменения. С 2020 года также появится электронная медицинская карта. Бумажный вариант останется, но в дальнейшем планируется перейти исключительно на цифровой вариант. По мнению специалистов, на заполнение электронной карты у врачей будет уходить меньше времени. Это позволит уделить каждому пациенту больше времени и внимания.

- У каждого доктора должна появиться электронная подпись. Она уже есть у врачей, но не у всех. Это даст документам, доступным на Госуслугах, юридическую силу. Рецепт на льготное лекарственное обеспечение также станет доступен в электронном виде. Поэтому пациенту в аптеке не нужно будет предъявлять какой-то корешок. В январе это уже заработает полноценно, - отметил директор «Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра».

К слову, новшества станут доступны и в алтайских селах. В общей сложности к интернету будут подключены 852 фельдшерско-акушерских пункта. 107 из которых охватят уже в этом году. После этого в ФАПах станет доступна выписка льготных рецептов, чего сейчас нет. И жителям региона не нужно будет ехать за ней в районную больницу. Что, безусловно, облегчит их жизнь.

Робот-секретарь и «ускоренная» помощь

По подсчетам специалистов, ежегодно поликлиники принимают около 20 миллионов пациентов. Причем порядка 12% (2,4 млн) записавшихся на прием так и не приходят. Для решения этой проблемы в больницах края запустят роботизированную систему напоминаний. По опыту других регионов, такая функция информационных систем помогает снизить «недоходы» до поликлиник наполовину.

Робот будет обзванивать пациентов, и уточнять придут ли они на прием. В случае отрицательного ответа талон сразу же появится на Госуслугах как свободный. Если же у человека появится какой-то вопрос, робот соединит его с оператором для дальнейшей консультации. Кстати, в барнаульской Поликлинике №7 такая система напоминаний уже запущена.

Скорая медицинская помощьФото: Олег УКЛАДОВ

Стоит отметить, что в ближайшем будущем реализуют еще один проект «Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи». Благодаря ему «скорая» к жителям сельских местностей будет приезжать быстрее.

- Сейчас, когда пациент из села вызывает «скорую», то попадает только в свою Центральную районную больницу. Даже если село находится у границы с другим районом, и оттуда доехать скорой быстрее. До конца года мы переведем эту систему на единую диспетчерскую. Все машины уже оснащены спутниковой системой и навигаторами, диспетчер на карте будет видеть каждую бригаду. И к пациенту приедет та бригада, которая находится к его дому ближе всего. В городах и сейчас так, а между районами такой связи нет, - объясняет Виталий Азанов.

Кстати

Если раньше для интернет-записи выкладывали только часть талонов, то сейчас первичные доступны все. Пациент сможет записаться к врачу через портал Госуслуг либо записать другого человека (ребенка, родителей, родственников). Для этого достаточно ввести ФИО, дату рождения и номер полиса. Если человек прикреплен к поликлинике, то медорганизация сразу высветится в системе.

Также традиционную запись к врачам на приём по телефону или в регистратуре никто не отменял! Однако специалисты надеются, что в ближайшем будущем большинство жителей края будут записываться на первичный приём в электронном виде, а регистратуры станут подобием стола справок.