2020-01-16T08:32:54+03:00
Общество

Жуть… как интересно! В Барнауле открылась выставка пауков

Здесь можно не только посмотреть, но и потрогать насекомых [фото]
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Кормят пауков тараканами.Кормят пауков тараканами.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Вы боитесь пауков? Уверяю, они опасаются вас не меньше! И несмотря на свой устрашающий вид, это весьма милые существа. В этом я убедилась лично, побывав на выставке «Удивительный мир пауков». Здесь представлены более 40 насекомых, которые живут в закрытых стеклянных террариумах. Зрение у этих насекомых плохое, но паучищи ощущают звуки и запахи благодаря чувствительным волоскам на конечностях.

Все пауки на выставке – девочки. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Все пауки на выставке – девочки.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Все пауки на выставке – девочки, - рассказывает экскурсовод. – Они более крупные и более живучие. Так, например, самки пауков могут прожить до 30 лет, в отличие от самцов – всего 3-5 лет. Впрочем, все как у людей.

Здесь представлены более 40 насекомых, которые живут в закрытых стеклянных террариумах. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Здесь представлены более 40 насекомых, которые живут в закрытых стеклянных террариумах.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Кормят пауков тараканами. С удивлением узнаю, что пауки могут не есть до двух лет! Вы только представьте! Вот бы нам так!

Здесь представлены более 40 насекомых, которые живут в закрытых стеклянных террариумах. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Здесь представлены более 40 насекомых, которые живут в закрытых стеклянных террариумах.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- У нас был паук, который действительно не ел больше года и при этом отлично себя чувствовал, - рассказывают организаторы.

Пауки могут не есть до двух лет! Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Пауки могут не есть до двух лет!Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

У некоторых разновидностей пауков практикуется каннибализм. Жуть… как интересно! А еще пауки периодически сбрасывают свои хитиновые панцири, на месте которых позже вырастают новые – их, кстати, тоже можно увидеть на выставке!

У некоторых разновидностей пауков практикуется каннибализм. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

У некоторых разновидностей пауков практикуется каннибализм.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Если паук повредил или потерял лапу, то он, как правило, парную тоже отбрасывает. А после линьки вырастают новые, - поясняет экскурсовод.

Если паук повредил или потерял лапу, то он, как правило, парную тоже отбрасывает. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Если паук повредил или потерял лапу, то он, как правило, парную тоже отбрасывает.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Посетители выставки могут даже взять в руки и потрогать одного из питомцев выставки – паука птицееда. И даже те, кто изначально шарахался в ужасе, убеждаются, что это очень милое существо.

Посетители выставки могут даже взять в руки и потрогать одного из питомцев выставки – паука птицееда. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Посетители выставки могут даже взять в руки и потрогать одного из питомцев выставки – паука птицееда.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Паук ядовит, но его яд не опасен, максимум, что может быть – место укуса покраснеет и будет чесаться, как при укусе пчелы, - говорят экскурсоводы. – К тому же первым паук нападать не будет, только если его напугают и спровоцируют. У нас таких случаев не было.

Зрение у этих насекомых плохое, но паучищи ощущают звуки и запахи благодаря чувствительным волоскам на конечностях. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Зрение у этих насекомых плохое, но паучищи ощущают звуки и запахи благодаря чувствительным волоскам на конечностях.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Подсказка КП

Выставка «Удивительный мир пауков»

Где: музей «Город» (Барнаул, ул. Л. Толстого, 24)

Будет работать до 16 февраля

Время работы: вт.- вскр. - c 10:00 до 18:00, пн. - выходной

Цена: 300 рублей (взрослый), 200 рублей (дети с 5 до 16 лет, студенты, пенсионеры).

Экскурсия, фото-видео съемка бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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