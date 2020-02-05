2020-02-05T13:46:27+03:00
Общество

Врачи сделали уникальную операцию недоношенному ребенку весом 700 граммов

У малыша было нарушение сетчатки глаза, из-за которого он мог ослепнуть
Юлия ЕВГРАФОВА
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Недоношенные детиНедоношенные детиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле сделали операцию недоношенному ребенку с нарушением сетчатки глаза. Такого малыша алтайские врачи из Центра охраны материнства и детства оперировали впервые. Сейчас совсем юный пациент в реанимации, но уже совсем скоро его должны перевести в общую палату к маме.

Врачи этого центра делают подобные операции с 2012 года, но вот новорожденному с такой массой тела - впервые. Малыш родился чуть больше 700 граммов. После нескольких плановых осмотров врачей недоношенному ребенку поставили диагноз «ретинопатия» (поражение сетчатки глаза). Причиной этой патологии становятся сосудистые нарушения, которые приводят к расстройству кровоснабжения сетчатки.

- Если это заболевание переходит в пороговое, то здесь показана операция. Причем она должна быть проведена в течение 72 часов, не позднее. Потому, что если мы затянем, то начнет уже развиваться терминальная стадия. Она может привести к отслойке сетчатки, и тогда ребенок будет инвалидом по зрению. Операцию мы провели 20 января. Сложность была еще в том, что доступ к глазному дну был немного затруднен из-за того, что у ребенка полностью не рассосалась межзрачковая мембрана, - рассказала врач-офтальмолог Центра охраны материнства и детства Мария Ожерельева.

Вся манипуляция заняла около двух часов, сейчас ребенок еще находится в отделении реанимации под строгим наблюдением врачей. Срок реабилитации после операции у всех индивидуален, поэтому через сколько именно дней малыша переведут в общую палату пока неизвестно. Но медики оценивают состояние юного пациента как стабильное.

Кстати, лазерную коагуляцию делали в новой операционной для коррекции зрения недоношенных детишек. Ее открыли буквально в этом году. Для работы на новом оборудовании алтайские специалисты ездили на дополнительное обучение в Санкт-Петербург.

- Подобные операции мы теперь можем делать всем недоношенным детям, которые в этом нуждаются. Так как это не плановая операция, а та, что делается по мере выявления патологии, сказать, когда мы будем проводить следующую такую манипуляцию и какому количеству детей это понадобиться, мы конечно не можем, - добавила Мария Ожерельева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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