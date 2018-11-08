Подшили мочеточник к пузырю: на Алтае провели уникальную операцию

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-08T13:19:30+03:00

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Уникальную для Алтайского края операцию провели врачи урологического отделения №2 краевой клинической больницы. 23-летней пациентке подшили мочеточник к мочевому пузырю.

Как сообщили в краевом Минздраве, у девушки была аномалия мочевыводящих путей. Благодаря хирургическому вмешательству врачам удалось спасти почку пациентки. Операция была лапараскопической, длилась три часа. Прошла она 7 ноября, а уже сегодня, 8 ноября, девушка сможет ходить, пить и есть, а в ближайшее время и вовсе вернется к привычному образу жизни.

- Раньше такие операции делали в основном в открытом виде, а тепреь все стараются перейти на лапароскопические технологии. Это снижает вероятность осложнений и позволяет быстрее восстанавливаться, - отметил Константин Нотов, руководитель урологического центра Железнодорожной больницы Новосибирска.

По словам заведующего отделением урологии №2 Владимира Ананьева, такие операции в крае скоро поставят на поток.

- Раньше малоинвазивная и высокотехнологичная урологическая помощь жителям края оказывалась по квотам в крупных федеральных центрах, а теперь ее будут оказывать в регионе в рамках обязательного медстрахования, - уточнили в Минздраве.