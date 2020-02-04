Даже не морщатся: в алтайском детсаду малыши отгоняют ОРВИ луком и чесноком

Пока в Алтайском крае борются с активным распространением ОРВИ и пугают коронавирусом, в одном из районных детских садов проводят профилактику народными средствами. Так, малыши из села Кулунда с удовольствием едят на обед свежий лук и чеснок.

Обычный день из жизни воспитанников детского сада № 7 «Радуга» сняли на видео корреспонденты «Кулунда ТВ новости». На нем юные жители Алтайского края без стеснения демонстрируют свои правильные привычки. Перед едой они тщательно моют руки и помогают воспитателям накрывать на стол, аккуратно раскладывают каждому в тарелку полезную добавку – свежий лук и чеснок.

На обед сегодня лук с чесноком.Видео "Кулунда ТВ новости"

- Не всегда соглашаются это съесть, конечно. Но когда снимали этот ролик, дети поели лук с чесноком с удовольствием. Мы всегда в период ОРВИ практикуем такой метод профилактики, - сказала заведующая детским садом № 7 «Радуга» в Кулунде Елена Могильницкая.

Как «Комсомолке» пояснила старший научный сотрудник лаборатории биомедицины АГМУ Олеся Мазко, такой способ профилактики действительно работает, но при соблюдении нескольких условий.

- Эти овощи содержат фитонциды, витамины, флавоноиды. В частности в луке есть витамин С. Лук и чеснок не влияют на вирусы, но повышают иммунный ответ. Эти продукты не работают самостоятельно, а только в комплексе. То есть нужно комбинировать с другими мерами профилактики. Проветривать помещения чаще, детям больше гулять на свежем воздухе, хорошо мыть руки, - отметила Олеся Мазко.

Чтобы поднять иммунитет, в день достаточно съедать зубчик чеснока. И это, конечно, касается только сырого продукта, если лук и чеснок прошли тепловую обработку – полезные свойства потеряны.

Кстати, раньше в качестве меры профилактики детям надевали «волшебное ожерелье» - чесночницу. Если кто-то не знает, это продырявленная упаковка от «Киндер-сюрприза», в которую складывали чеснок. Эту незамысловатую конструкцию вешали на шею ребенка в надежде, что она поможет ему не заболеть. На самом деле это лишь отгоняло окружающих людей (как и запах изо рта после поедания чеснока или лука). Так что в каком-то смысле способ действительно рабочий.

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