2020-02-04T10:55:53+03:00
Общество

Даже не морщатся: в алтайском детсаду малыши отгоняют ОРВИ луком и чесноком

Милое видео опубликовали в соцсетях
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Скриншот с видео "Кулунда ТВ новости"Скриншот с видео "Кулунда ТВ новости"
Изменить размер текста:

Пока в Алтайском крае борются с активным распространением ОРВИ и пугают коронавирусом, в одном из районных детских садов проводят профилактику народными средствами. Так, малыши из села Кулунда с удовольствием едят на обед свежий лук и чеснок.

Обычный день из жизни воспитанников детского сада № 7 «Радуга» сняли на видео корреспонденты «Кулунда ТВ новости». На нем юные жители Алтайского края без стеснения демонстрируют свои правильные привычки. Перед едой они тщательно моют руки и помогают воспитателям накрывать на стол, аккуратно раскладывают каждому в тарелку полезную добавку – свежий лук и чеснок.

На обед сегодня лук с чесноком.Видео "Кулунда ТВ новости"

- Не всегда соглашаются это съесть, конечно. Но когда снимали этот ролик, дети поели лук с чесноком с удовольствием. Мы всегда в период ОРВИ практикуем такой метод профилактики, - сказала заведующая детским садом № 7 «Радуга» в Кулунде Елена Могильницкая.

Как «Комсомолке» пояснила старший научный сотрудник лаборатории биомедицины АГМУ Олеся Мазко, такой способ профилактики действительно работает, но при соблюдении нескольких условий.

- Эти овощи содержат фитонциды, витамины, флавоноиды. В частности в луке есть витамин С. Лук и чеснок не влияют на вирусы, но повышают иммунный ответ. Эти продукты не работают самостоятельно, а только в комплексе. То есть нужно комбинировать с другими мерами профилактики. Проветривать помещения чаще, детям больше гулять на свежем воздухе, хорошо мыть руки, - отметила Олеся Мазко.

Чтобы поднять иммунитет, в день достаточно съедать зубчик чеснока. И это, конечно, касается только сырого продукта, если лук и чеснок прошли тепловую обработку – полезные свойства потеряны.

Кстати, раньше в качестве меры профилактики детям надевали «волшебное ожерелье» - чесночницу. Если кто-то не знает, это продырявленная упаковка от «Киндер-сюрприза», в которую складывали чеснок. Эту незамысловатую конструкцию вешали на шею ребенка в надежде, что она поможет ему не заболеть. На самом деле это лишь отгоняло окружающих людей (как и запах изо рта после поедания чеснока или лука). Так что в каком-то смысле способ действительно рабочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

55 школ полностью закрыты на карантин в Алтайском крае

Если в классе или группе по причине заболеваемости ОРВИ отсутствует более 20% детей, то занятия можно приостанавливать. Так, по состоянию на 31 января в Алтайском крае полностью учебный процесс приостановлен в 55 школах и 45-ти детских садах. Частично (по классам, группам) – в 226-ти классах 55-ти школ, в 98-ми группах 48-ми дошкольных учреждений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жильцам аварийного дома экстренно предоставили квартиры
В Барнауле предложили построить новую трамвайную линию в центре города
Сотрудницу сети пивных магазинов будут судить за присвоение 160 тысяч рублей
Премьера фильма «1917»: мнение социолога
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
В Барнауле временно отключат несколько светофоров
Глава региона дал поручение подготовиться к резкому потеплению
Елена Летучая побывала в алтайском нацпарке и сделала фото под дождем
Мужчина зарезал возлюбленную за отказ родить ребенка
Житель Заринска попался на интимной переписке со школьницей
Резкое потепление ожидается в Алтайском крае
Руководитель «Карандин-Арены» пойдет под суд за падение ребенка с трибуны
Мужчина выложил в сеть интимное видео с собственной женой
Фонд Александра Прокопьева объявляет конкурс видеороликов
На Алтае учредили именные стипендии для талантливых молодых биатлонистов
Мужчину подозревают в убийстве 1,5-месячного сына
В алтайских селах начались перебои с питьевой водой
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
Минкульту предложили передать музей-долгострой под корпус АлтГУ
Одна трасса остается закрытой на Алтае
Барнаульский автовокзал запустил рейс до Шерегеша
Климатологи рассказали, ждать ли на Алтае большой паводок
Работники Алтай-Кокса предложили более двух тысяч идей по улучшению производства