2020-01-31T12:43:49+03:00
Общество

Кузбасский государственный технический университет: быть инженером - престижно!

Выбираем верный путь в свое будущее
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Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.
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В конце прошлого года Европейская научно-промышленная палата (ARES) опубликовала список авторитетных учебных заведений. Рейтинг обрабатывался автоматически, исключая человеческий фактор.

В число вузов, образование в которых соответствует европейским стандартам обучения, вошёл Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.

Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачёва.

Кемеровский горный институт был открыт 9 сентября 1950 года, когда бурно развивавшейся угольной промышленности Кузбасса катастрофически не хватало квалифицированных инженерных кадров. В 1965 году институт переименован в Кузбасский политехнический, а в 1993 году преобразован в Кузбасский государственный технический университет. В 2020 году КузГТУ отметит свой 70-летний юбилей.

Сегодня КузГТУ является флагманом и основной кузницей кадров для всей угольной промышленности России.

«Мы в министерстве давно уже организовали мониторинг трудоустройства выпускников всех горных вузов по всем горным специальностям у нас в стране. И могу сказать, что Кузбасский университет является основным поставщиком кадров для предприятий угольной промышленности, не только в Кузбассе, но и других регионах страны», - говорит заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Университет успешно готовит высококвалифицированные кадры для машиностроения, IT-технологий, строительства, энергетики, транспорта, большой химии, сферы экономики и управления. Развитая инновационная инфраструктура, состоящая из разных уровней образования, позволяет выбрать каждому путь обучения согласно своим желаниям и возможностям. Более того, в Кузбасском государственном техническом университете в 2020 году планируются открытие военно-образовательного центра, в котором студенты высших образовательных учреждений области смогут получить военную подготовку без отрыва от учебного процесса.

КузГТУ предлагает подготовку по трем уровням образования:

- Специалитет – традиционная форма высшего образования — обучение в течение 5-6 лет, по окончании которого выдаётся диплом специалиста.

- Бакалавриат – базовый уровень высшего образования — обучение в течение 4 лет (заочная форма обучения — 5 лет). Выпускник получает общую фундаментальную подготовку. По окончании выдаётся диплом бакалавра.

- Магистратура – следующая ступень высшего образования. Срок обучения составляет 2 года. По окончании выдается диплом магистра.

По окончании специалитета или магистратуры выпускник может продолжить обучение в аспирантуре, во время которой работает над кандидатской диссертацией. После защиты кандидатской диссертации можно продолжить научные исследования в докторантуре.

На 2020/2021 учебный год Министерством науки и высшего образования РФ для поступающих в КузГТУ выделено 1254 бюджетных места, в том числе 912 мест на очную форму обучения (бакалавриат, специалитет) и 156 на заочную форму обучения (бакалавриат, специалитет).

Специальности и направления

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Горное дело

Представлено несколькими образовательными программами: подземная разработка пластовых месторождений; открытые горные работы; маркшейдерское дело; шахтное и подземное строительство; обогащение полезных ископаемых; горные машины и оборудования; электрификация и автоматизация горного производства; технологическая безопасность и горноспасательное дело

Прикладная геология

Специалистов обучают геологической съемке, поискам и разведке месторождений твердых полезных ископаемых

Физические процессы горного или нефтегазового производства

Здесь учат методам контроля процессов горного производства и прогноза состояния массива горных пород при добыче полезных ископаемых.

Техносферная безопасность

Специалисты занимаются минимизацией техногенного воздействия деятельности человека на природную среду.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Химическая технология

Направление представлено несколькими образовательными программами: химическая технология органических веществ, химическая технология неорганических веществ, химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов, технология переработки полимеров.

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Это направление подготовки специалистов по созданию и внедрению энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий.

Техносферная безопасность

Это направление подготовки специалистов в области защиты окружающей среды, охраны труда, обеспечения промышленной безопасности технологических процессов и производств как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ

Теплоэнергетика и теплотехника

Направление готовит специалистов расчетно-проектной и эксплуатационной направленности в области теплотехнического и холодильного оборудования. Сфера деятельности охватывает все отрасли промышленности, включая автотранспорт и сельское хозяйство.

Электроэнергетика и электротехника

Направление готовит специалистов в области электроснабжения и электросетевого комплекса, автоматизации, проектирования и технической эксплуатации электроэнергетических систем и электрооборудования, а также осуществляет подготовку специалистов в области энергетического менеджмента.

Электроника и наноэлектроника

Направление готовит специалистов в области электроники общепромышленного, медицинского, военного и нефтегазового назначения для работы на предприятиях по производству высокотехнологичного оборудования.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОТРАНСПОРТА

Информационные системы и технологии

Это направление обучения в области проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем. Представлено образовательной программой «Системная интеграция и автоматизация информационных процессов».

Прикладная информатика

Подготовка IT-специалистов для системного анализа прикладной области, решения прикладных задач информационных систем и их компонентов.

Машиностроение

Это направление готовит инженеров-технологов и конструкторов длямашиностроительной отрасли.

Автоматизация технологических процессов и производств

Подготовка специалистов по разработке, программированию, наладке и диагностике компьютерных систем управления технологическим оборудованием.

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Подготовка в области автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования объектов и процессов машиностроительного производства.

Технология транспортных процессов

Направление подготовки специалистов по планированию и управлению технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Направление подготовки специалистов в сфере эксплуатации и ремонта систем транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.

Управление качеством

Направление готовит специалистов, которые занимаются оценкой качества продукции и услуг с учётом тенденций национальной экономики.

Информационная безопасность автоматизированных систем

Здесь готовятспециалистов по защите информации, в том числе руководителей служб и подразделений для работы в центрах информационной безопасности ФСБ России; МВД, в госучреждениях.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Строительство

Включает образовательные программы: промышленное и гражданское строительство, проектирование зданий и сооружений, водоснабжение и водоотведение, экспертиза и управление недвижимостью, автомобильные дороги

Строительство уникальных зданий и сооружений

Направление готовит специалистов по проектированию и строительству высотных и большепролетных зданий и сооружений.

Землеустройство и кадастры

Направление подготовки специалистов по сбору и анализу данных для проектов землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Экономика

Направление готовит специалистов широкого профиля для различных областей экономической и управленческой деятельности.

Менеджмент

Направление готовит специалистов для управленческой деятельности в коммерческих и государственных организациях.

Государственное и муниципальное управление

Направление готовит специалистов, ориентированных на развитие системы государственного и муниципального управления.

Экономическая безопасность

Направление готовит специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности, законность и правопорядок в сфере экономики.

Сервис

Направление готовит специалистов по организации деятельности предприятийсервиса, формирования клиентурных отношений.

Инноватика

Здесь изучаю теоретическую инноватику и готовят специалистов по инноватике, по управлению инновациями для работы в технопарках, бизнес-инкубаторах, инновационно-технологических центрах, инновационно-промышленных комплексах.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

Шесть причин в пользу КузГТУ

- Качественное образование

- Сильная научная база и современное оборудование

- Академические обмены в лучших мировых университетах

- Стипендии и материальная поддержка

- Активная студенческая жизнь

- Гарантированное трудоустройство

Время быть инженером.

Большинство выпускников вуза устраиваются работать по специальности

Молодые специалисты с дипломами КузГТУ действительно ценятся на рынке труда, поскольку все студенты знакомятся со своей будущей профессией не по книжкам и рассказам очевидцев, а в условиях полного погружения в реальное производство. Они проходят практику, выполняют курсовые, дипломные работы и научные исследования, которые имеют прикладное значение, актуальны на шахтах, разрезах, в лабораториях и цехах предприятий региона.

К слову, университетом подписаны договоры о сотрудничестве с более 200 предприятиями и организациями региона и страны. Среди стратегических партнеров вуза ОАО «СУЭК-Кузбасс», ЗАО ХК «СДС», ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО "БЕЛАЗ - 24" и другие. Кроме того, КузГТУ стал первым за Уралом вузом-партнёром мирового лидера в области автоматизации производства — компании FANUC.

«Дорогие абитуриенты! В ближайшее время вам предстоит определить, какая специальность максимально соответствует вашим интересам, навыкам, талантам и принять серьезное решение – где получать образование. Очевидно, что всё больше молодых людей отдают предпочтение техническим специальностями профессиям, которые на сегодняшний день являются наиболее востребованными.

Поступая в КузГТУ, вы не только получите возможность прикоснуться к богатой истории и лучшим традициям политеха. Вы получите ценный опыт сотрудничества, научитесь работать в команде, добиваться поставленных целей, станете авторами перспективных проектов и прорывных решений. И конечно, вас ожидает знакомство с настоящими профессионалами своего дела, ведущими лидерами, успешными руководителями организаций и предприятий Кузбасса, Сибирского Федерального округа, России. Многие из них, кстати, являются нашими выпускниками. Присоединяйтесь к нашей команде!

Ждём вас в Кузбасском государственном техническом университете. Удачи во всём и успешного зачисления!»

Андрей Кречетов, ректор КузГТУ.

ФГБОУВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

тел. (3842) 68-24-24, 39-69-61, 68-23-06

E-mail: abitur@kuzstu.ru

www.kuzstu.ru

Больше информации для Абитуриентов 2020 читайте здесь https://www.kp.ru/best/altai/abiturient-2020/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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