Кузбасский государственный технический университет: быть инженером - престижно!

В конце прошлого года Европейская научно-промышленная палата (ARES) опубликовала список авторитетных учебных заведений. Рейтинг обрабатывался автоматически, исключая человеческий фактор.

В число вузов, образование в которых соответствует европейским стандартам обучения, вошёл Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.

Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачёва.

Кемеровский горный институт был открыт 9 сентября 1950 года, когда бурно развивавшейся угольной промышленности Кузбасса катастрофически не хватало квалифицированных инженерных кадров. В 1965 году институт переименован в Кузбасский политехнический, а в 1993 году преобразован в Кузбасский государственный технический университет. В 2020 году КузГТУ отметит свой 70-летний юбилей.

Сегодня КузГТУ является флагманом и основной кузницей кадров для всей угольной промышленности России.

«Мы в министерстве давно уже организовали мониторинг трудоустройства выпускников всех горных вузов по всем горным специальностям у нас в стране. И могу сказать, что Кузбасский университет является основным поставщиком кадров для предприятий угольной промышленности, не только в Кузбассе, но и других регионах страны», - говорит заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Университет успешно готовит высококвалифицированные кадры для машиностроения, IT-технологий, строительства, энергетики, транспорта, большой химии, сферы экономики и управления. Развитая инновационная инфраструктура, состоящая из разных уровней образования, позволяет выбрать каждому путь обучения согласно своим желаниям и возможностям. Более того, в Кузбасском государственном техническом университете в 2020 году планируются открытие военно-образовательного центра, в котором студенты высших образовательных учреждений области смогут получить военную подготовку без отрыва от учебного процесса.

КузГТУ предлагает подготовку по трем уровням образования:

- Специалитет – традиционная форма высшего образования — обучение в течение 5-6 лет, по окончании которого выдаётся диплом специалиста.

- Бакалавриат – базовый уровень высшего образования — обучение в течение 4 лет (заочная форма обучения — 5 лет). Выпускник получает общую фундаментальную подготовку. По окончании выдаётся диплом бакалавра.

- Магистратура – следующая ступень высшего образования. Срок обучения составляет 2 года. По окончании выдается диплом магистра.

По окончании специалитета или магистратуры выпускник может продолжить обучение в аспирантуре, во время которой работает над кандидатской диссертацией. После защиты кандидатской диссертации можно продолжить научные исследования в докторантуре.

На 2020/2021 учебный год Министерством науки и высшего образования РФ для поступающих в КузГТУ выделено 1254 бюджетных места, в том числе 912 мест на очную форму обучения (бакалавриат, специалитет) и 156 на заочную форму обучения (бакалавриат, специалитет).

Специальности и направления

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Горное дело

Представлено несколькими образовательными программами: подземная разработка пластовых месторождений; открытые горные работы; маркшейдерское дело; шахтное и подземное строительство; обогащение полезных ископаемых; горные машины и оборудования; электрификация и автоматизация горного производства; технологическая безопасность и горноспасательное дело

Прикладная геология

Специалистов обучают геологической съемке, поискам и разведке месторождений твердых полезных ископаемых

Физические процессы горного или нефтегазового производства

Здесь учат методам контроля процессов горного производства и прогноза состояния массива горных пород при добыче полезных ископаемых.

Техносферная безопасность

Специалисты занимаются минимизацией техногенного воздействия деятельности человека на природную среду.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Химическая технология

Направление представлено несколькими образовательными программами: химическая технология органических веществ, химическая технология неорганических веществ, химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов, технология переработки полимеров.

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Это направление подготовки специалистов по созданию и внедрению энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий.

Техносферная безопасность

Это направление подготовки специалистов в области защиты окружающей среды, охраны труда, обеспечения промышленной безопасности технологических процессов и производств как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ

Теплоэнергетика и теплотехника

Направление готовит специалистов расчетно-проектной и эксплуатационной направленности в области теплотехнического и холодильного оборудования. Сфера деятельности охватывает все отрасли промышленности, включая автотранспорт и сельское хозяйство.

Электроэнергетика и электротехника

Направление готовит специалистов в области электроснабжения и электросетевого комплекса, автоматизации, проектирования и технической эксплуатации электроэнергетических систем и электрооборудования, а также осуществляет подготовку специалистов в области энергетического менеджмента.

Электроника и наноэлектроника

Направление готовит специалистов в области электроники общепромышленного, медицинского, военного и нефтегазового назначения для работы на предприятиях по производству высокотехнологичного оборудования.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОТРАНСПОРТА

Информационные системы и технологии

Это направление обучения в области проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем. Представлено образовательной программой «Системная интеграция и автоматизация информационных процессов».

Прикладная информатика

Подготовка IT-специалистов для системного анализа прикладной области, решения прикладных задач информационных систем и их компонентов.

Машиностроение

Это направление готовит инженеров-технологов и конструкторов длямашиностроительной отрасли.

Автоматизация технологических процессов и производств

Подготовка специалистов по разработке, программированию, наладке и диагностике компьютерных систем управления технологическим оборудованием.

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Подготовка в области автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования объектов и процессов машиностроительного производства.

Технология транспортных процессов

Направление подготовки специалистов по планированию и управлению технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Направление подготовки специалистов в сфере эксплуатации и ремонта систем транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.

Управление качеством

Направление готовит специалистов, которые занимаются оценкой качества продукции и услуг с учётом тенденций национальной экономики.

Информационная безопасность автоматизированных систем

Здесь готовятспециалистов по защите информации, в том числе руководителей служб и подразделений для работы в центрах информационной безопасности ФСБ России; МВД, в госучреждениях.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Строительство

Включает образовательные программы: промышленное и гражданское строительство, проектирование зданий и сооружений, водоснабжение и водоотведение, экспертиза и управление недвижимостью, автомобильные дороги

Строительство уникальных зданий и сооружений

Направление готовит специалистов по проектированию и строительству высотных и большепролетных зданий и сооружений.

Землеустройство и кадастры

Направление подготовки специалистов по сбору и анализу данных для проектов землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Экономика

Направление готовит специалистов широкого профиля для различных областей экономической и управленческой деятельности.

Менеджмент

Направление готовит специалистов для управленческой деятельности в коммерческих и государственных организациях.

Государственное и муниципальное управление

Направление готовит специалистов, ориентированных на развитие системы государственного и муниципального управления.

Экономическая безопасность

Направление готовит специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности, законность и правопорядок в сфере экономики.

Сервис

Направление готовит специалистов по организации деятельности предприятийсервиса, формирования клиентурных отношений.

Инноватика

Здесь изучаю теоретическую инноватику и готовят специалистов по инноватике, по управлению инновациями для работы в технопарках, бизнес-инкубаторах, инновационно-технологических центрах, инновационно-промышленных комплексах.

Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.

Шесть причин в пользу КузГТУ

- Качественное образование

- Сильная научная база и современное оборудование

- Академические обмены в лучших мировых университетах

- Стипендии и материальная поддержка

- Активная студенческая жизнь

- Гарантированное трудоустройство

Время быть инженером.

Большинство выпускников вуза устраиваются работать по специальности

Молодые специалисты с дипломами КузГТУ действительно ценятся на рынке труда, поскольку все студенты знакомятся со своей будущей профессией не по книжкам и рассказам очевидцев, а в условиях полного погружения в реальное производство. Они проходят практику, выполняют курсовые, дипломные работы и научные исследования, которые имеют прикладное значение, актуальны на шахтах, разрезах, в лабораториях и цехах предприятий региона.

К слову, университетом подписаны договоры о сотрудничестве с более 200 предприятиями и организациями региона и страны. Среди стратегических партнеров вуза ОАО «СУЭК-Кузбасс», ЗАО ХК «СДС», ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО "БЕЛАЗ - 24" и другие. Кроме того, КузГТУ стал первым за Уралом вузом-партнёром мирового лидера в области автоматизации производства — компании FANUC.

«Дорогие абитуриенты! В ближайшее время вам предстоит определить, какая специальность максимально соответствует вашим интересам, навыкам, талантам и принять серьезное решение – где получать образование. Очевидно, что всё больше молодых людей отдают предпочтение техническим специальностями профессиям, которые на сегодняшний день являются наиболее востребованными.

Поступая в КузГТУ, вы не только получите возможность прикоснуться к богатой истории и лучшим традициям политеха. Вы получите ценный опыт сотрудничества, научитесь работать в команде, добиваться поставленных целей, станете авторами перспективных проектов и прорывных решений. И конечно, вас ожидает знакомство с настоящими профессионалами своего дела, ведущими лидерами, успешными руководителями организаций и предприятий Кузбасса, Сибирского Федерального округа, России. Многие из них, кстати, являются нашими выпускниками. Присоединяйтесь к нашей команде!

Ждём вас в Кузбасском государственном техническом университете. Удачи во всём и успешного зачисления!»

Андрей Кречетов, ректор КузГТУ.

ФГБОУВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

тел. (3842) 68-24-24, 39-69-61, 68-23-06

E-mail: abitur@kuzstu.ru

www.kuzstu.ru

Больше информации для Абитуриентов 2020 читайте здесь https://www.kp.ru/best/altai/abiturient-2020/

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