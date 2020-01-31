Кузбасский государственный технический университет: быть инженером - престижно!
В конце прошлого года Европейская научно-промышленная палата (ARES) опубликовала список авторитетных учебных заведений. Рейтинг обрабатывался автоматически, исключая человеческий фактор.
В число вузов, образование в которых соответствует европейским стандартам обучения, вошёл Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.
Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачёва.
Кемеровский горный институт был открыт 9 сентября 1950 года, когда бурно развивавшейся угольной промышленности Кузбасса катастрофически не хватало квалифицированных инженерных кадров. В 1965 году институт переименован в Кузбасский политехнический, а в 1993 году преобразован в Кузбасский государственный технический университет. В 2020 году КузГТУ отметит свой 70-летний юбилей.
Сегодня КузГТУ является флагманом и основной кузницей кадров для всей угольной промышленности России.
«Мы в министерстве давно уже организовали мониторинг трудоустройства выпускников всех горных вузов по всем горным специальностям у нас в стране. И могу сказать, что Кузбасский университет является основным поставщиком кадров для предприятий угольной промышленности, не только в Кузбассе, но и других регионах страны», - говорит заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.
Университет успешно готовит высококвалифицированные кадры для машиностроения, IT-технологий, строительства, энергетики, транспорта, большой химии, сферы экономики и управления. Развитая инновационная инфраструктура, состоящая из разных уровней образования, позволяет выбрать каждому путь обучения согласно своим желаниям и возможностям. Более того, в Кузбасском государственном техническом университете в 2020 году планируются открытие военно-образовательного центра, в котором студенты высших образовательных учреждений области смогут получить военную подготовку без отрыва от учебного процесса.
КузГТУ предлагает подготовку по трем уровням образования:
- Специалитет – традиционная форма высшего образования — обучение в течение 5-6 лет, по окончании которого выдаётся диплом специалиста.
- Бакалавриат – базовый уровень высшего образования — обучение в течение 4 лет (заочная форма обучения — 5 лет). Выпускник получает общую фундаментальную подготовку. По окончании выдаётся диплом бакалавра.
- Магистратура – следующая ступень высшего образования. Срок обучения составляет 2 года. По окончании выдается диплом магистра.
По окончании специалитета или магистратуры выпускник может продолжить обучение в аспирантуре, во время которой работает над кандидатской диссертацией. После защиты кандидатской диссертации можно продолжить научные исследования в докторантуре.
На 2020/2021 учебный год Министерством науки и высшего образования РФ для поступающих в КузГТУ выделено 1254 бюджетных места, в том числе 912 мест на очную форму обучения (бакалавриат, специалитет) и 156 на заочную форму обучения (бакалавриат, специалитет).
Специальности и направления
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
Горное дело
Представлено несколькими образовательными программами: подземная разработка пластовых месторождений; открытые горные работы; маркшейдерское дело; шахтное и подземное строительство; обогащение полезных ископаемых; горные машины и оборудования; электрификация и автоматизация горного производства; технологическая безопасность и горноспасательное дело
Прикладная геология
Специалистов обучают геологической съемке, поискам и разведке месторождений твердых полезных ископаемых
Физические процессы горного или нефтегазового производства
Здесь учат методам контроля процессов горного производства и прогноза состояния массива горных пород при добыче полезных ископаемых.
Техносферная безопасность
Специалисты занимаются минимизацией техногенного воздействия деятельности человека на природную среду.
Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Химическая технология
Направление представлено несколькими образовательными программами: химическая технология органических веществ, химическая технология неорганических веществ, химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов, технология переработки полимеров.
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Это направление подготовки специалистов по созданию и внедрению энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий.
Техносферная безопасность
Это направление подготовки специалистов в области защиты окружающей среды, охраны труда, обеспечения промышленной безопасности технологических процессов и производств как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации.
Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ
Теплоэнергетика и теплотехника
Направление готовит специалистов расчетно-проектной и эксплуатационной направленности в области теплотехнического и холодильного оборудования. Сфера деятельности охватывает все отрасли промышленности, включая автотранспорт и сельское хозяйство.
Электроэнергетика и электротехника
Направление готовит специалистов в области электроснабжения и электросетевого комплекса, автоматизации, проектирования и технической эксплуатации электроэнергетических систем и электрооборудования, а также осуществляет подготовку специалистов в области энергетического менеджмента.
Электроника и наноэлектроника
Направление готовит специалистов в области электроники общепромышленного, медицинского, военного и нефтегазового назначения для работы на предприятиях по производству высокотехнологичного оборудования.
Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОТРАНСПОРТА
Информационные системы и технологии
Это направление обучения в области проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем. Представлено образовательной программой «Системная интеграция и автоматизация информационных процессов».
Прикладная информатика
Подготовка IT-специалистов для системного анализа прикладной области, решения прикладных задач информационных систем и их компонентов.
Машиностроение
Это направление готовит инженеров-технологов и конструкторов длямашиностроительной отрасли.
Автоматизация технологических процессов и производств
Подготовка специалистов по разработке, программированию, наладке и диагностике компьютерных систем управления технологическим оборудованием.
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Подготовка в области автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования объектов и процессов машиностроительного производства.
Технология транспортных процессов
Направление подготовки специалистов по планированию и управлению технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Направление подготовки специалистов в сфере эксплуатации и ремонта систем транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
Управление качеством
Направление готовит специалистов, которые занимаются оценкой качества продукции и услуг с учётом тенденций национальной экономики.
Информационная безопасность автоматизированных систем
Здесь готовятспециалистов по защите информации, в том числе руководителей служб и подразделений для работы в центрах информационной безопасности ФСБ России; МВД, в госучреждениях.
Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Строительство
Включает образовательные программы: промышленное и гражданское строительство, проектирование зданий и сооружений, водоснабжение и водоотведение, экспертиза и управление недвижимостью, автомобильные дороги
Строительство уникальных зданий и сооружений
Направление готовит специалистов по проектированию и строительству высотных и большепролетных зданий и сооружений.
Землеустройство и кадастры
Направление подготовки специалистов по сбору и анализу данных для проектов землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест.
Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Экономика
Направление готовит специалистов широкого профиля для различных областей экономической и управленческой деятельности.
Менеджмент
Направление готовит специалистов для управленческой деятельности в коммерческих и государственных организациях.
Государственное и муниципальное управление
Направление готовит специалистов, ориентированных на развитие системы государственного и муниципального управления.
Экономическая безопасность
Направление готовит специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности, законность и правопорядок в сфере экономики.
Сервис
Направление готовит специалистов по организации деятельности предприятийсервиса, формирования клиентурных отношений.
Инноватика
Здесь изучаю теоретическую инноватику и готовят специалистов по инноватике, по управлению инновациями для работы в технопарках, бизнес-инкубаторах, инновационно-технологических центрах, инновационно-промышленных комплексах.
Фото предоставлено Кузбасским государственным техническим университетом.
Шесть причин в пользу КузГТУ
- Качественное образование
- Сильная научная база и современное оборудование
- Академические обмены в лучших мировых университетах
- Стипендии и материальная поддержка
- Активная студенческая жизнь
- Гарантированное трудоустройство
Время быть инженером.
Большинство выпускников вуза устраиваются работать по специальности
Молодые специалисты с дипломами КузГТУ действительно ценятся на рынке труда, поскольку все студенты знакомятся со своей будущей профессией не по книжкам и рассказам очевидцев, а в условиях полного погружения в реальное производство. Они проходят практику, выполняют курсовые, дипломные работы и научные исследования, которые имеют прикладное значение, актуальны на шахтах, разрезах, в лабораториях и цехах предприятий региона.
К слову, университетом подписаны договоры о сотрудничестве с более 200 предприятиями и организациями региона и страны. Среди стратегических партнеров вуза ОАО «СУЭК-Кузбасс», ЗАО ХК «СДС», ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО "БЕЛАЗ - 24" и другие. Кроме того, КузГТУ стал первым за Уралом вузом-партнёром мирового лидера в области автоматизации производства — компании FANUC.
«Дорогие абитуриенты! В ближайшее время вам предстоит определить, какая специальность максимально соответствует вашим интересам, навыкам, талантам и принять серьезное решение – где получать образование. Очевидно, что всё больше молодых людей отдают предпочтение техническим специальностями профессиям, которые на сегодняшний день являются наиболее востребованными.
Поступая в КузГТУ, вы не только получите возможность прикоснуться к богатой истории и лучшим традициям политеха. Вы получите ценный опыт сотрудничества, научитесь работать в команде, добиваться поставленных целей, станете авторами перспективных проектов и прорывных решений. И конечно, вас ожидает знакомство с настоящими профессионалами своего дела, ведущими лидерами, успешными руководителями организаций и предприятий Кузбасса, Сибирского Федерального округа, России. Многие из них, кстати, являются нашими выпускниками. Присоединяйтесь к нашей команде!
Ждём вас в Кузбасском государственном техническом университете. Удачи во всём и успешного зачисления!»
Андрей Кречетов, ректор КузГТУ.
ФГБОУВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
тел. (3842) 68-24-24, 39-69-61, 68-23-06
E-mail: abitur@kuzstu.ru
www.kuzstu.ru
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