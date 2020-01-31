Спорт для всех: в Барнауле открывается школа большого тенниса

В Барнауле 1 февраля открывается школа начального обучения большому теннису для детей и взрослых. Этот вид спорта не имеет никаких ограничений, а первые успехи будут заметны уже через непродолжительное время.

На занятия приглашают детей от четырех лет, а также взрослых. Причем для взрослых нет никаких возрастных ограничений. Так что начать, как говорится, никогда не поздно.

- Наша цель - это привлечь в теннис как можно больше народу, тех, кто не играл, но хочет научиться. Заниматься можно в любом возрасте. Например, на Чемпионате России в прошлом году я видел людей, которые играли в возрастной категории 85 +. Таких было 6 человек со всей страны. Я сам пришел в теннис, когда мне было 37 лет, - поделился президент федерации большого тенниса в Алтайском крае Евгений Кузнецов.

В Барнауле и Новоалтайске уже есть коммерческие клубы, а вот специализированные, где обучают большому теннису с нуля, да еще и по демократичным ценам, до этого времени не было. Со всеми желающими с 1 февраля будут заниматься в спорткомплексе «Темп» (проезд Балтийский 1-й, 9). Причем для тренировок даже не нужно покупать ракетку - ее выдадут на тренировках. Необходимо приобрести спортивную форму (шорты, футболку, кроссовки) и иметь большое желание научиться.

Чтобы заниматься «для себя», достаточно посещать занятия два раза в неделю. Если есть цель стать настоящим профессионалом, то заниматься нужно не менее четырех раз в неделю. Тренировки длятся по полтора часа, а после еще можно оставаться и заниматься на тренажерах. Такое разовое посещение стоит 250-300 рублей. Абонемент на 16 занятий – 4000 рублей. Кстати, это в три раза дешевле, чем в других школах.

- Чтобы заниматься большим теннисом, как и в любом виде спорта необходимо постоянство и упорство. Взрослые смогут увидеть первые результаты уже через несколько месяцев занятий, а детей мы будем возить на соревнования уже через год тренировок. Внутренние соревнования мы будем проводить обязательно, как только они немного освоятся с мячом и ракеткой, появится навык, - добавил Евгений Кузнецов.

Кстати, теннис очень хорошо влияет на здоровье. Как рассказал Евгений, было несколько примеров, когда дети с бронхиальной астмой приходили в большой теннис, при этом у них было освобождение от физкультуры в школе, и к 16-17 годам забывали про свою болячку.

Кстати, зал в «Темпе», где будут заниматься со всеми желающими, есть все необходимое: высокие потолки, кондиционер, вентиляция, корт со специальным покрытием. На первом этаже спорткомплекса предусмотрена даже столовая.

Тренировки будут проходить в небольших группах по 4-6 человек. Всего планируют набрать около 30 желающих. Занятия будут проводить квалифицированные спортсмены и педагоги. Узнать всю необходимую информацию и записать можно по телефону 8- 923- 659-96-69.

Читайте также:

Первый Кубок журналистов Алтая по теннису посвятили жертвам аварии с BMW X6

Первый розыгрыш Кубка журналистов Алтайского края по настольному теннису состоялся накануне, 20 октября. Соревнования проходили в теннисном центре «Алтай». Турнир был посвящен памяти жертв страшного ДТП, которое произошло в Барнауле 15 октября (подробнее)