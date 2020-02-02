Алексей Смертин: Я бы хотел войти в историю, как самый быстрый футболист на Земле

Барнаульский футболист, бывший капитан сборной России Алексей Смертин в недавнем интервью признался, что уходить из спорта не собирается и теперь он мечтает стать самым быстрым футболистом на Земле.

Об этом он рассказал спортивному комментатору Тимуру Журавелю на его YouTube-канале. Дело в том, что после того, как Алексей официально покинул футбольное поле, как профессионал, он так и не смог повесить кроссовки на гвоздь. Более того, он сменил форму (хоть и не незначительно) и стал бегать. Да так увлекся, что уже преодолел восемь марафонов.

- Я хочу войти в историю, как самый быстрый футболист на Земле, который преодолел дистанцию в 42 км, - без стеснения признается Смертин. – Если не ошибаюсь, сейчас я конкурирую с Раулем. Следующий и пока недосягаемый для меня шаг будет Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию. – прим.авт). Пока я хочу реализовать себя в марафонах, и у меня это получается.

Смертин о Моуриньо, Челси 2005 и переходе в Спартак. Это Англия. Истории.Автор: Тимур Журавель

2 часа 51 минута 7 секунд – пока это самый лучший результат футболиста. И по его мнению, на данный момент он выдающийся. Кстати, подготовка к марафону у него первое время происходила также, как и когда-то к чемпионату Англии: у тебя пять недель и ты должен успеть. Позже все поменялось.

- Потом я познакомился с профессиональным тренером, который сказал мне, что этого недостаточно, для того чтобы совершенствоваться и улучшать свои результаты. К марафону нужно готовиться как минимум три месяца! – говорит Алексей.

Кстати, карьеру футболиста Смертин закончил в 33 года – это не предельный возраст для данного вида спорта. Если позволяет здоровье, еще можно было бы играть и играть и даже до сих пор. Но уходить в никуда все же было не страшно.

- В какой-то момент мне стало тяжело и я, по всей видимости, уже насытился футболом. Играть на другом уровне мне не сильно хотелось. Тогда у меня были принципы, что ездить по странам третьего футбольного мира и зарабатывать там большие деньги негоже, лучше закончить игроком английской премьер-лиги. Да и в Англии у меня предложений в тот момент не было. Были предложения из России. Я мог оказаться в московском «Спартаке», но не оказался, - продолжает футболист. – Я тогда подумал, что раз ты устал и тебе не страшно уходить, ты создал свою школу и ты видел свое будущее вне футбольного поля, то для меня этот уход был не таким болезненным. По крайней мере, менее болезненный, чем для других.

Алексей Смертин

После этого он сразу же стал послом заявочного комитета и участвовал в отборе права принять чемпионат мира по футболу в России.

В настоящее время помимо всей управленческой деятельности Алексей Смертин проходит обучение в УЕФА. Его, по сути, однокурсником является Андрей Аршавин.

- По сути это магистратура в области футбола – для тех футболистов, которые не захотели стать тренерами, а решили стать управленцами. Программа очень сложная: семь модулей в разных странах. Занятия на английском академическом языке. По итогу – написание дипломной работы. Тему, я, скорее всего, возьму об устойчивом развитии футбола. То есть это связано с социальными программами. Сейчас это очень актуально и этому уделяется много внимания. Для России это сейчас крайне актуально, тем более после чемпионата мира. Наследие чемпионата мира ведь не упирается только в инфраструктуру, но это еще и реализация разных программ, - резюмирует Алексей Смертин.

Книга Алексея СмертинаФото: Анна СЕМИНА

Напомним, в 2016 году Алексей Смертин выпустил автобиографическую книгу, в которой рассказал, как отец привил ему любовь к футболу, как тренировал его и чем это закончилось.