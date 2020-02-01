Это не волки: жителям Алтая в мессенджерах рассылают фейковое видео

Жителям Алтайского края отправляют новое фейковое видео. Якобы кто-то снял стаи волков, которые были замечены в регионе. В пресс-службе Минприроды Алтайского края дали ответ на эти пугающие кадры.

Любопытную ситуацию ведомству прокомментировал волчатник с 15-летним стажем Алексей Фетисов.

- Это не волки. Волки такими стаями не собираются. Их стаи максимум по 20-25 особей. По Сибири больше 15 хищников в стае не встречали. У волка чисто своя территория, за которую он не выходит. Живет как дома – и к себе не пускает, и сам никуда не уходит. Даже если и отвоевывает новые территории, то это процесс небыстрый. Он не мигрирует, как мигрируют другие животные. На видео однозначно не волк, а северный олень, - пояснил специалист.

В региональном Минприроды также добавили, что если бы на видео действительно бежали волки, то специалисты охотуправления знают, что делать в подобных ситуациях. В Алтайском крае существует целых три бригады опытных волчатников, которые востребованы по всей Сибири. Ситуацию с волками постоянно держат на контроле специалисты, поэтому паниковать жители края не должны.

Также сообщается, что в случае угрозы от волков жители Алтайского края должны позвонить в приемную Министерства 8 (3852) 29-67-68 или сообщить начальнику отдела учета и использования объектов животного мира Евгению Батурину 8 (3852) 29-68-23.

Если возникнет такая ситуация, то специалисты оперативно проведут искусственную регуляцию популяции волков. Завышенное количество этих хищников способно навредить другим животным и ряду отраслей народного хозяйства.

- Добыть волка очень трудно, поэтому охота на волка не востребованный вид в нашем крае. Минприроды края применяет все меры для популяризации этой охоты. Сейчас в разработке находится документ, в соответствии с которым будут предусмотрены выплаты охотникам, которые добыли волка. За одну особь предполагается вознаграждение порядка 6000 рублей, - добавил замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

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