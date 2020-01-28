Ежегодно 27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Главы государств и общественные деятели призывают не забывать о страшной трагедии и не допустить ее повторения.

Мир помнит геноцид армян, цыган, сербов и др. Но самым масштабным явилось уничтожение евреев.

Холокост стал поворотным моментом для человечества. Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году приняла Резолюцию 60/7 «Никогда больше». Она призывает цивилизованный мир не допустить повторения подобной трагедии.

Символом Холокоста стал Освенцим, самый крупный фашистский концлагерь. 27 января 1945 года советские войска освободили его узников. Именно этот день стал Днем памяти миллионов уничтоженных людей.

Главный раввин Великобритании Джонатан Сакс сказал однажды: «Ненависть, которая начинается с евреев, евреями никогда не заканчивается».

Об истреблении евреев в двадцатом веке знали многие мировые лидеры, но мир молчал, и миллионы людей погибли. Сегодня в Китае преследуются тибетские буддисты, мусульмане-уйгуры, христиане домашних церквей.

Холокост наших дней

А в 1999 году правящая в Китае компартия развязала беспрецедентное по масштабу и жестокости преследование последователей духовной практики Фалунь Дафа за их убеждения, сопровождаемое насильственным извлечением органов с целью продажи ради наживы. Сегодня мир не молчит, но в Китае бесчинства продолжаются.

Международные организации уже осудили происходящее в Китае. Так, европейский парламент в декабре 2013 года принял Резолюцию 2013/2981(RSP), призывающую прекратить насильственное изъятие органов у узников совести в Китае. Канада, Италия, Австрия, США, Чехия и другие страны также призвали Китай остановить это преступление против человечности. Но есть те, кто продолжает молчать.

Эли Визель, лауреат Нобелевской премии, прошедший застенки Освенцима и Бухенвальда, сказал, что противоположностью любви является не ненависть, а равнодушие.

Для того, чтобы выполнить обет «Никогда больше», человечество не должно молчать и оставаться равнодушным. Иначе мир не сможет существовать в будущем.

Наша справка

Фалунь Дафа (Фалуньгун) — древняя практика совершенствования души и тела, ставшая популярной в Китае в 90-х гг. ХХ века. Она включает в себя упражнения цигун и нравственное учение. Каждый его последователь должен в своей жизни следовать принципам: Истина, Доброта и Терпение, заботиться о других людях.

К 1999 году количество занимающихся Фалунь Дафа в КНР превысило 70 миллионов и стало больше, чем членов компартии. Власти сочли это угрозой, и чтобы не потерять контроль над людьми, были развязаны широкомасштабные жестокие репрессии, которые продолжаются и по сей день. По утверждению правозащитников, основанному на результатах многолетних исследования, последователей Фалунь Дафа, которые благодаря совершенствованию приобрели крепкое здоровье и обладают здоровыми органами, стали цинично использовать как банк живых органов.

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