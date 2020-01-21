Фигурантом уголовного дела на Алтае может стать арбитражный судья
Против судьи Алтайского краевого арбитража Алексея Городова могут возбудить уголовное дело. Этот вопрос рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей России, сообщает «Политсибру».
Так судья может стать фигурантом дела о получении взяток в крупном и особо крупном размере. Подробности претензий правоохранительных органов не разглашаются.
О 42-летнем Алексее Городове известно, что он родился в селе Черемное (Павловский район). В юриспруденции он имеет 10-летний стаж. Также Городов входил в состав судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. А с 1 июля 2004 года он стал помощником судьи Арбитражного суда Алтайского края.
Кстати, в ноябре прошлого года прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении другого судьи. А именно Владислава Колесникова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU