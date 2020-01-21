Фигурантом уголовного дела на Алтае может стать арбитражный судья

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:05:42+03:00

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Против судьи Алтайского краевого арбитража Алексея Городова могут возбудить уголовное дело. Этот вопрос рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей России, сообщает «Политсибру».

Так судья может стать фигурантом дела о получении взяток в крупном и особо крупном размере. Подробности претензий правоохранительных органов не разглашаются.

О 42-летнем Алексее Городове известно, что он родился в селе Черемное (Павловский район). В юриспруденции он имеет 10-летний стаж. Также Городов входил в состав судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. А с 1 июля 2004 года он стал помощником судьи Арбитражного суда Алтайского края.

Кстати, в ноябре прошлого года прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении другого судьи. А именно Владислава Колесникова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU