2020-01-22T13:57:24+03:00
Общество

Барнаульский «интернет-маньяк» озвучил новые угрозы

В 2016 году неизвестный с анонимного аккаунта вел «игру», обещая жестоко наказывать «грешных» подростков
Иван ОЛЕКСЮК
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Скрин страницы.Скрин страницы.
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Страница барнаульского «интернет-маньяка», который в 2016 году держал школьниц в страхе, стала снова активной. На днях неизвестные провели прямую трансляцию - на видео несколько парней громко матерясь, рассказывали, что создали банду и собираются в Новокузнецк, чтобы кого-то избить. Видео уже удалено, но мы успели сделать несколько скринов.

Скрин нового видео

Скрин нового видео

Напомним, тогда, в 2016 году на своей странице в «ВК» Аноним объявлял о начале некой игры под названием «Русская рулетка», в которые вовлекал старшеклассников. Смысл игры таков: тому, кто себя плохо ведет – дается три дня на перевоспитание.

- Если ты не перевоспитался или не спрятался, тебя находят и наносят увечье либо убивают, - рассказывал один из участников игры во время переписки с корреспондентов «Комсомолки» еще в 2016 году.

Есть и такая запись на стене анонимного пользователя.

Есть и такая запись на стене анонимного пользователя.

На своей странице Аноним тогда даже выложил копию письма сотрудника 110-й барнаульской школы в комитет по образованию, в котором говорилось о том, что 40 учеников ввязались в игру и уже есть одна пострадавшая. Следователи подтверждали наличие этого заявления.

Тогда делом заинтересовались полиция и Следком из-за сообщений о вымогательстве и избиении. Но в итоге все это закончилось ничем – оказалось, школьники, а потом СМИ раздули историю на пустом месте.

- Это все было в одной школе, следователи тогда даже установили, кто вел этот аккаунт. Оказалось, что это чуть ли не семиклассник. Естественно, никто никого не бил, поэтому и проверка закончилась ничем, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Выходит, что за аккаунтом Анонима прятались школьники – последователи «ауешной» культуры (модный среди подростков тренд на подражание тюремной «этике» – прим.авт). Парни хотели «хайпа», и надо сказать, что тогда эту тему всерьез обсуждало полгорода. На последнем видео молодые люди радовались, что их «стрим» видят больше 200 человек.

Скрин стены Анонима

Скрин стены Анонима

Мы списались с Анонимом, на вопрос о том, не начал ли он новую игру, парень начал отнекиваться, уверяя, что не понимает о чем речь, а сам аккаунт ему отдал знакомый. Но верится в это с трудом – на стене все те же романтичные цитаты и отсылы к теме 2016 года.

Скорее всего, это очередная попытка привлечь к себе внимание. Но парни идут верной дорогой, чтобы через пару лет оказаться на скамье подсудимых за глупое преступление по пьяни и заехать на «санатории» рубцовский колоний, где смогут встретиться со своими кумирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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